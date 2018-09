El Berguedà crida a favor de la llibertat dels presos i per la independència

Més de 1.400 berguedans han fet sentir la seva veu a la manifestació de la Diada d'enguany per reclamar la llibertat dels presos polítics i a favor de la independència. Entre la Rambla Catalunya i el carrer Balmes, el tram 21 de l'Avinguda Diagonal de Barcelona- entre els dos del Bages (22 i 23) i el Moianès i Solsonès (20)-, s'ha omplert amb l'expedició de 26 autocars que han fet cap al cap i casal al llarg del matí més aquells altres berguedans que s'hi han desplaçat amb els seus propis mitjans.

Equipats amb la samarreta de color corall (en al·lusió al color de les brides de les urnes del referèndum de l'1 d'octubre) que duen el Pedraforca al pit, estelades i cartells de llibertat pels presos i llaços grocs i també ulleres de sol, aigües i gorres i barrets per protegir-se del sol i de l'ambient xafogós, els berguedans s'han sumat al resta de persones provinents d'arreu del país. Com cada any l'acció reivindicativa ha aplegat un públic familiar o de colles d'amics enmig d'un ambient festiu.

Progressivament, els berguedans han anat ocupant el seu tram a partir de les 3 de la tarda seguint les consignes de l'organització que recomanava ser a lloc a les 4, més d'una hora bans de l'acció de les 17:14.

Com cada any, els Castellers de Berga no han faltat a la seva cita i s'han situat a la part de la Via Augusta animant l'espera de l'acció d'enguany: l'onada sonora. En arribar al tram berguedà els presents han esclatat en un eixordador clam que s'ha estès per la resta de la Diagonal. La banda sonora han estat els crits de «llibertat presos polítics!» i-inde-independència!»