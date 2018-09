El Consell crea una taula per decidir què vol el Berguedà dels Jocs d'Hivern

El govern del Consell Comarcal del Berguedà creu que el projecte d'uns Jocs d'Hivern als Pirineus és una oportunitat estratègica per al futur desenvolupament i progrés de la comarca. D'aquí que l'ens hagi iniciat contactes amb representants de diferents entitats del teixit econòmic, social i comercial per tal de crear una taula aquesta tardor en la qual estiguin representats agents públics i privats perquè el territori pugui dir-hi la seva, plantejar els seus anhels i s'estableixi una posició consensuada a l'hora d'anar a les reunions dels òrgans de direcció de la candidatura. Així ho han explicat a Regió7 David Font, president de l'ens, i Abel Garcia, que és el conseller comarcal d'Esports.

Fa pocs dies que els tècnics del Comitè Olímpic Internacional van visitar les pistes de la Molina, a la Cerdanya, tal com ja va informar aquest diari. Tot i que la comarca del Berguedà no té instal·lacions susceptibles de ser usades en uns Jocs Olímpics d'Hivern, és la porta d'entrada a les de la candidatura. Tant David Font com Abel Garcia creuen que la prioritat número 1 ha de ser plantejar la necessitat de desdoblar la C-16 a partir de Berga, una obra llargament reivindicada per actors socials i econòmics. «Aquesta candidatura pot ajudar que s'agiliti la realització aquesta obra».

En aquesta taula hi han de ser representats els ajuntaments que tenen instal·lacions d'esquí, empreses de diferents sectors i agrupacions professionals. Garcia ha destacat que «el Berguedà té diferents potencialitats que ha de saber aprofitar» a nivell de comerç o turisme i creu que la candidatura «és una oportunitat immillorable per aconseguir-ho».