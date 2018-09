Més d'una vintena d'entitats i partits participen a l'acte de la Diada a Berga

El monument de Rafael Casanova de Berga ha estat l'escenari, un any més, de l'acte institucional de la Diada de Catalunya a la capital berguedana. Com ja és habitual, una cita que es manté però amb un horari més matiner per poder-la compaginar amb els actes multitudinaris a Barcelona.

Enguany, la hissada de l'estelada ha anat a càrrec de membres del Grup d'Esplai Fent Camí, que celebra el seu quarantè aniversari. A continuació, els representants dels grups municipals de l'Ajuntament de Berga han donat el tret de sortida a les ofrenes, que han continuat els partits polítics. Després del Consell Comarcal del Berguedà ha estat el torn d'una vintena d'associacions: Penya Boletaire de Berga, Grup Colònies a Borredà, Castellers de Berga, la Bauma dels Encantats, Òmnium Cultural, Club Esquí Berguedà, l'ANC, les associacions de veïns de La Valldan, els Quatre Barris i la Font del Ros, l'Esbart Dansaire Queralt, la Colla Sardanista Cim d'Estela i Brots del Cim, la Penya Blaugrana, la Farsa, el grup Fent Camí, Comissions Obreres, l'Associació de Dones del Berguedà, els Amics del Romànic del Berguedà i el Grup Escolta Santa Maria de Queralt i Gerlda de Portella.

En acabat, la regidora de Cultura, Mònica Garcia, en absència de l'alcaldessa Montserrat Venturós per una indisposició, ha llegit el manifest conjunt del consistori per continuar defensant la democràcia a Catalunya i reclamar els drets dels catalans. "Seguim reivindicant el respecte a la nostra dignitat, les nostres institucions, les nostres llibertats i els nostres drets. No hem abandonat, ni ho farem, el camí de la democràcia i l'escrupulós respecte a la voluntat popular", ha dit. "Reiviniquem que som gent de pau i convençuda que el nostre país serà allò que vulguem ser, perquè el futur dels catalans i les catalanes ens pertany", ha afetit. "I davant de qualsevol embat que vulgui negar aquest dret legítim es trobarà amb un país ferm, coratgós i digne que defensarà els anhels populars."

L'acte ha acabat amb la interpretació del Cant dels Segadors a càrrec de la Cobla Pirineu i amb una audició de sardanes mentre els berguedans s'aplegaven en aquest punt de la carretera de Solsona per esperar els autobusos per digiri-se a la manifestació de Barcelcona.