S'estrena el videoclip del llaç groc fet a mà en un camp de blat d'Avià

Artistes per la República ha estrenat aquesta Diada el videoclip que mostra com s´elabora un llaç groc en un camp de blat d´Avià aquest juliol. Aquest símbol que reivindica l´alliberament dels polítics empresonats es va acabar d´esculpir manualment durant la darrera edició de les festes del Segar i el Batre.

Aquest treball té ADN berguedà i bagenc. A cura de Zènit Audiovisuals l´han fet possible Carles Seuba, Aleix Prat i amb els càmeres Albert Garrido, Martí Petit i Arnau Basiana amb el drone. Hi han col·laborat la colla de segadors d´Avià i diferents figurants del poble com ciclistes, noies que corren i fins i tot un gos

El treball que dura 2 minuts i mig, recull el procés des del moment que els segadors esmolen les falç fins el llaç finalitzat en un camp a tocar de l´era de Santa Maria. Els cops de falç dels veterans segadors avianesos s´acompanyen de la música de «Els Segadors» en versió heavy del grup nord-americà A sound of tounder.