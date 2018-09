El Berguedà estrena el nou curs escolar amb normalitat i una nova escola a Gironella

El Berguedà ha començat aquest 12 de setembre el nou curs escolar amb normalitat als 23 centres de primària, 7 centres d´educació secundària i 1 centre d´educació especial. En total han iniciat les classes 4.393 alumnes de l´etapa escolar obligatòria

La novetat més destacada és l´estrena del reivindicat nou edifici del CEIP de Gironella. L´alcalde David Font ha volgut agrair «als treballadors municipals, mestres i pares i mares que s´han involucrat per poder obrir amb normalitat» el centre. El batlle ha destacat que disposar d´unes noves instal.lacions «suposa un salt qualitatiu pel municipi, no només per un edifici nou sinó també pels nous formats d´aules i material didàctic, que facilitarà aprenentatge més modern. I obviament suposa una realitat: ja tenir la nova escola en funcionament!».

Enguany el Consell Comarcal del Berguedà ha rebut 514 sol.licituds d´ajuts de menjador. Fonts de l´ens han informat que «445 d´aquestes sol.licituds ja estan resoltes i n´hi ha 95 pendents de resoldre». Hi han afegit que «per aquells alumnes que no tenen centre d´ensenyament en el seu municipi de residència, 139 alumnes utilitzen el servei de menjador obligatori gratuït.

El Consell també s´encarrega de la gestió de 32 línies de transport escolar les quals donen servei a 386 alumnes de diversos municipis. 56 d´aquests alumnes són de primària, 303 de secundària i 27 d´educació especial