Els berguedans fan sentir la seva veu per reclamar república i llibertat per als presos

Un bon nombre de berguedans van sumar les seves veus al clam massiu en què es va convertir la Diagonal de Barcelona, ahir, per reclamar una república per Catalunya, la llibertat dels presos i el dret d'autodeterminació.

A la cèntrica artèria barcelonina s'hi van aplegar berguedans que van viure la calorosa jornada enmig d'un ambient festiu. Una d'elles, la historiadora de Puig-reig Rosa Serra. «Hi vaig compromesa amb uns ideals pel meu país: reivindicacions polítiques a favor del dret a l'autodeterminació, a la necessitat d'un referèndum, pel desig d'aconseguir una república per Catalunya, orgullosa de l'1 d'octubre i reivindicant la llibertat dels presos polítics.Cada any tinc més raons per anar-hi», va explicar a Regió7. Aquest any, a més, «per deixar ben clar que les conviccions són profundes i que exigim la llibertat dels presos polítics i el retorn lliure de tots els exiliats, polítics, activistes, cantants i també la llibertat total de Tamara [activista del CDR de Viladecans)», i «també per als nois d'Altsasu que també són presos polítics».

Un altre dels fixos a la Diada és Xavi Torrabadella, membre dels Castellers de Berga. Explica que hi va « perquè crec en la força del poble i que hem d'exigir a la classe política que obeeixi el mandat popular, és a dir, la direcció ferma i inequívoca cap a la república catalana». Va viure la jornada d'ahir «com un dia familiar i festiu». Quan se li demana, si la Diada fos un castell, quin seria, somriu. «Per als Castellers de Berga, la Diada seria un 4 de 8: un castell on es necessita molta gent, s'ha d'assajar molt, complicat tècnicament però que es pot acabar descarregant. De fet, ja l'hem descarregat i esperem tornar a fer-ho aviat».

Ahir, a la Diagonal també hi havia l'activista social berguedana Charo Diez amb «moltes ganes d'aconseguir ser escoltats, cosa difícil». Creu que s'hauria d'aconseguir que «es visualitzi que som molts els que volem votar per aconseguir la independència». I a més aquest any «també ho faig per les persones que estan privades de llibertat o a l'exili».

L'arquitecte Jordi Pons, membre de l'ANC de Berga, va assistir a la manifestació de la Diada «perquè soc independentista i veig que l'única manera que els nostres representants polítics facin cas del que demana la gent, és que se sentin pressionats. Tant els d'aquí com els de fora. A més, les imatges de les diades es veuen a tot el món i això ens dóna una visibilitat que, si no ho féssim, no podríem tenir. Ara pots anar per l'estranger i dir que ets català, i tothom ens coneix (cosa que fa uns anys, no passava)». Pons espera que la mobilització «serveixi per fer veure a tothom -tant als d'aquí com als de fora- que els independentistes no defallim i que no rebaixarem les nostres aspiracions de ser independents. No permetrem que les maniobres polítiques manipulin el mandat sortit de les eleccions de ser República».