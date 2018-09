Les escenes típiques de poble omplen el mercat de Montmajor el matí de la Diada

Una gitana se les empesca totes per vendre calces a preu regalat. A pocs metres, el carter reparteix correspondència als que passegen entre les parades, i a tocar, una parella de la Guàrdia Civil fa parar un pagès que porta un ruc carregat fins dalt. L'estament religiós tampoc hi falta: les monges i un frare atenen els feligresos, i les trementinaires porten cistells plens de plantes que han collit als boscos més propers.

Són escenes que havien estat, en un passat recent, del tot quotidianes en pobles com Montmajor i que cada any reviuen al Mercat i Tradició de Montmajor. Escenes que ahir van tornar a estar protagonitzades per veïns del municipi que, vestits per a l'ocasió i caracteritzats per interpretar els seus papers, van tornar a despertar les rialles de les desenes de persones que van desfilar durant tot el matí pel recinte firal del tradicional certamen que se celebra cada 11 de setembre, coincidint amb la Diada de Catalunya.

Personatges que van donar vida a un mercat que, com cada any, va fer el ple, tot i la coincidència amb la jornada reivindicativa de la Diada, que des de ja fa unes edicions mobilitza molts berguedans a la capital catalana. Tot i la coincidència amb la manifestació a la tarda o altres actes a la comarca, els visitants van omplir el centre de Montmajor i van passejar entre les parades i van aprofitar per fer algunes compres. Com ja és habitual, a part d'estands d'artesania, antiguitats i peces de vestir o complements, les parades més buscades van ser les del sector de l'alimentació: embotits, pa i pastissos, o també verdures i fruita, van ser els productes més demandats.

Una de les activitats que també forma part del Mercat i Tradició de Montmajor és la trobada de gegants, que enguany va agafar un caire especial coincidint amb el 30è aniversari de la Colla gegantera del comú de Montmajor. A banda de les colles vingudes del Berguedà, el Bages i d'altres punts del territori, els convidats especials van ser els gegants de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, el Treball i la Cultura, que van acompanyar el Casanova i la Pubilla Xica en aquesta jornada d'aniversari.

Tal com es va iniciar fa uns anys, els organitzadors del Mercat i Tradició aprofiten el certamen per posar en valor antics oficis que s'han transformat o que han desaparegut. Enguany s'han homenatjat els antics mercaders.