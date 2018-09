Berga celebra la marató de donació de sang

El Banc de Sang i Teixits espera arribar a les 300 donacions en la Marató de Donants de Sang de Berga que té lloc aquest dijous fins a les 10 de la nit a l'Hotel d'Entitats (antic Centre Cívic). Aquest matí han donat sang els regidors Iván Sánchez i Eloi Escútia

La responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits, Gala Cortel, ha explicat que l'objectiu és superar la xifra de l'any passat, quan es van registrar més de 200 donacions. S'han proposat aconseguir les 300 persones. Cortel explica que la marató de tardor és estratègica per recuperar les reserves de sang després dels mesos d'estiu, «que és una de les èpoques amb menys donacions». A més a més, ha afegit que aquest 2018 ha estat especialment complicat durant els mesos d'hivern. «La meteorologia adversa, com per exemple les nevades, ens van obligar a suspendre moltes de les sortides pel ter-ritori», ha lamentat.

Una de les novetats d'aquesta edició serà la comunicació dels usos de la sang dels donants. Es tracta d'una actuació iniciada el passat mes de gener que consisteix en l'enviament d'un missatge al telèfon mòbil dels donants per comunicar-los-hi el dia en què la seva sang ha estat utilitzada. Segons Gala Cortel, «l'acció ha estat rebuda favorablement per part dels donants i ajuda a tancar el cercle de la donació».