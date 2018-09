El CE Berga es proposa guanyar la lliga com a principal objectiu de la temporada

El 17 d'agost Montilivi vibrava amb l'empat a zero entre el Girona i el Valladolid. La pilota tornava a rodar sobre la gespa, després de tres mesos sense fer-ho en la lliga espanyola de futbol. Però no només de Messi, patrocinis de Qatar i estadis de 100.000 persones viu el poble. A comarques com el Berguedà els fans del futbol també s'entretenen amb Noguera, empreses de teixits industrials com a espònsors i camps de terra on desplegar el futbol total. El cap de setmana passat va començar la segona catalana, on milita el CE Berga, màxim representant comarcal de l'esport de masses.

Després de dos anys acabant a la zona mitjana-alta, l'objectiu que ha exigit l'entrenador Joan Prat a la seva plantilla és aconseguir guanyar el grup 4 de segona catalana. El tècnic puig-reigenc diu que no és una exigència del club, que altres rivals de la categoria sí que tenen: «No tenim l'obligació de guanyar, però sí les ganes. Després ja ho veurem, però hem de ser ambiciosos i hem de millorar, per això cal mirar a dalt de tot. És una manera d'exigir-los», diu.

El conjunt s'ha estrenat a la campanya amb una victòria per 1 a 2 al camp del Ripollet, gràcies a un doblet de Joan Noguera. Començar amb bon peu és important i, per això, aquest cop l'equip ha començat a entrenar-se el mes de juliol, 2 setmanes abans del que ho feia habitualment. «Hem buscat una pretemporada diferent, perquè sempre fèiem molts menys punts a la primera volta que a la segona», argumenta Prat.

El cos tècnic valora en positiu la temporada passada, contents amb el treball de l'equip. Consideren que el nivell va ser superior respecte a la primera campanya a segona catalana, i creuen que aquest tercer any encara serà més complicada, amb 4 primeres que han baixat: Masnou, Sabadell B, Castellar i Cardedeu. «Els resultats dels darrers dos anys tenen mèrit, i ja som un equip experimentat», diu Prat, que afegeix que el Berga ha sigut el millor equip de la zona, «el que demostra la feina i la dificultat de fer un equip aquí».

En aquest sentit, l'equip tan sols s'ha pogut reforçar amb 3 jugadors: el retorn de Sergi Suárez Sua, després d'un any al Vic, Marc Torres, que ve de l'Avià, i José Maria López Yuti, del Rubí, per bé que va començar el curs passat a Avià. «Costa fitxar, però hem mantingut el bloc titular, els que més van jugar», diu el tècnic. Tot i això, l'equip té una plantilla curta, de 17 efectius, i haurà de tibar de jugadors del segon equip i del juvenil. Prat espera no encadenar lesions, però diu que confia totalment en la plantilla: «Els jugadors tindran més minuts, més confiança i, per tant, rendiran més». Destaca la millora tàctica de l'equip: «Ara dominem més sistemes i variants, l'equip és més camaleònic», diu, ja que si bé a l'inici el 4-3-3 era força rígid i inamovible, ara l'equip és capaç d'adaptar-se al 4-2-3-1.

L'equip va fer la gran posada de llarg a la Copa Queralt i va golejar per 5 a 0 el Súria. Va servir per presentar l'equip a l'afició d'un club on enguany competiran uns 20 equips. A més, el conjunt berguedà es va emportar la Copa Cor de Catalunya en guanyar el Solsona a la final, per 0 gols a 2.

D'altra banda, l'any passat el Puig-reig era l'únic equip a tercera catalana, però els descensos de l'Atlètic Gironella i l'Avià faran que enguany es visquin sis derbis berguedans a la categoria. Els tres conjunts són prudents, a l'espera de veure com responen les noves plantilles a l'inici de temporada.

La baixa de Jordi Pont Ponti al capdavant del Gironella ha comportat la incorporació de Xavi Díaz. La campanya ha de servir perquè l'equip assumeixi els canvis i es pugui adaptar a la categoria. L'objectiu és, a hores d'ara, «poder competir i estar tan amunt com sigui possible», sense posar el llistó enlloc, segons Díaz.

Pel que fa a l'equip avianès, Joan Flores, que va substituir Xavi Posas abans d'acabar l'any, seguirà al capdavant. Amb els canvis a la plantilla, l'equip espera donar millor imatge que la de la campanya passada. L'objectiu és treballar per estar a la zona alta i, a partir d'aquí, intentar acabar en la millor posició possible.

Precisament, quan Flores es va fer càrrec de l'Avià feia poc que havia deixat buida la banqueta del Puig-reig, que va agafar Martí Casafont, que enguany seguirà. L'objectiu és «estar el màxim d'amunt possible», segons el mateix entrenador. «No podem competir amb segons quin equip, ja que no tenim els mateixos recursos, però volem estar tan amunt com sigui possible, anant partit a partit», assegura.

D'altra banda, el grup 1 de quarta catalana tindrà dos nous inquilins, l'Avià B, que ha baixat, i el Sant Salvador, que tornaria a la competició. A la darrera categoria hi segueixen l'Olvan, el Berga B, l'Alt Berguedà, el Montmajor i el Casserres. Amb 7 equips de la comarca, dels 16 que hi ha a la categoria, la primera jornada començarà la setmana vinent, amb un Olvan-Alt Berguedà.

El futbol femení a la comarca sempre ha estat delicat, amb el Montmajor com a equip amb més trajectòria recent, mentre que el Berga ha deixat escapar l'equip sènior que va començar a competir fa un parell de campanyes. Si bé cada any hi ha moviment sobre clubs que podrien crear nous equips, com enguany ha intentat l'Avià –ho ha descartat–, les úniques que hi participaran segur seran les de Montmajor.