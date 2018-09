Gironella estrena l'aulari de l'escola pública i n'acaba les obres pendents

El Berguedà va començar ahir el nou curs escolar amb normalitat als 23 centres de primària, als 7 centres d´educació secundària i al centre d´educació especial. En total han iniciat les classes 4.393 estudiants de l´etapa escolar obligatòria.

La novetat més destacada d´aquest curs és l´estrena del reivindicat nou edifici del CEIP de Gironella. S´ha posat en servei l´aulari però encara s´estan duent a terme els treballs de condicionament de les antigues aules, que es preveu que estiguin enllestits al principi de l´any 2019. En aquest curs també obrirà portes l´edifici de la secció d´institut Serra de Noet de Berga, després de Reis. Aquest nou immoble, que és a la recta final de la seva construcció, permetrà deixar les cargoleres que el centre educatiu ocupa provisionalment des de fa més d´una dècada.

La comunitat educativa de Gironella tenia marcat en vermell el dia d´ahir. Després d´anys de reivindicacions es va estrenar l´aulari, un edifici de nova construcició que s´ha erigit on antany hi havia l´antiga casa dels mestres. Hi ha planta baixa i dos pisos que apleguen els 210 alumnes del centre des de P3 fins a sisè. Les aules donen a la part del jardí i tenen molta llum natural. Han estat moblades amb material que han comprat amb fons del centre i el que hi han aportat els pares i mares que també l´han muntat.

«Després de tants i tants anys de tanta lluita ho hem aconseguit, encara que només estem a la meitat», explicaven a aquest diari la directora Olga Núñez, Carme Altarriba i Queralt Guitart, secretària de l´escola. En la visita a les noves instal·lacions que va fer aquest diari van destacar l´alegria amb què viuen poder començar el curs en unes instal·lacions noves de trinca. Cada aula durà el nom d´algun indret o festa de Gironella.

Leo Cortina és la professora que fa més anys que ensenya a l´escola de Gironella (27) i ha estat 17 anys a diferents equips directius. Ahir feia palesa la seva satisfacció per l´estrena de l´aulari i esperava poder veure l´acabament de les obres que manquen.

Per la seva banda, l´alcalde, David Font, ha volgut agrair «als treballadors municipals, mestres i pares i mares que s´hi han involucrat per poder obrir amb normalitat» el centre. El batlle ha destacat que disposar d´unes noves instal·lacions «suposa un salt qualitatiu per al municipi, no només perquè és un edifici nou sinó també pels nous formats d´aules i material didàctic, que facilitarà aprenentatge més modern».

Mig miler de peticions

Enguany el Consell Comarcal del Berguedà ha rebut 514 sol·licituds d´ajuts de menjador. Fonts de l´ens han informat que «445 d´aquestes sol·licituds ja estan resoltes i n´hi ha 95 pendents de resoldre». I han afegit que «per a aquells alumnes que no tenen centre d´ensenyament en el seu municipi de residència, 139 alumnes utilitzen el servei de menjador obligatori gratuït. El Consell també s´encarrega de la gestió de 32 línies de transport escolar, les quals donen servei a 386 alumnes de diversos municipis. 56 d´aquests alumnes són de primària, 303 de secundària i 27 d´educació especial.