L'ANC de Berga reposarà els llaços grocs que hi havia a la rotonda sud de la ciutat

Pals on hi havia llaços grocs a la rotonda de l´entrada sud

Membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Berga treballen per reproduir i recol·locar els llaços grocs que havien posat a final d'agost a la rotonda de l'entrada sud de Berga en substitució d'unes estaques en solidaritat amb els presos independentistes i exiliats que s'hi van posar el maig passat al voltant de les festes del Corpus. Els llaços grocs eren fets amb un material plàstic resistent i mesuraven mig metre, aproximadament. Van desaparèixer la nit de dilluns a dimarts, en la Diada de Catalunya. Només han quedat els pals on se subjectaven, que romanaven clavats a l'herba que hi ha a l'interior de la rotonda que fa un turonet.

El coordinador de l'ANC de Berga, Lluís Escriche, ha explicat a aquest diari que suposen que els van treure de nit. «Els reposarem i cap problema». Els llacos els han fet membres de l'ANC i en reproduiran més amb una plantilla.

Tal com va informar aquest diari al seu moment, a final de juliol, Jaime Vizern, membre d'un grup d'ultres del Bages, va intentar arrancar estaques grogues amb el nom dels presos independentistes i membres del Govern català que són a l'exili i els dels dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, de la rotonda de l'entrada sud de Berga. Eren estaques de fusta, pintades de color groc i amb el nom de tots ells a la part superior que estaven clavades a l'interior de la rotonda esmentada resseguint el seu perímetre circular. L'accio va ser obstaculitzada per un veí de Berga i l'ANC va reposar les estaques.