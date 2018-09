Berga esgota les opcions per aprovar el pressupost 2018 abans que s'acabi l'any

Berga arriba a l'equador del mes de setembre esgotant les opcions per aprovar el pressupost municipal del 2018. El govern de la CUP en minoria, amb 6 dels 17 regidors, no ha aconseguit fins ara suports per aprovar els comptes municipals. I les esmenes que hi volia presentar el grup del PDeCAT –que la CUP va dir que havia estudiat i que valorava si acceptar-ne alguna– no es van poder votar en el ple extraordinari del 6 de setembre perquè no havien estat presentades formalment. El govern va decidir suspendre el ple perquè els grups de l'oposició poguessin presentar esmenes a la proposta de pressupost. D'aquesta manera es deixava una porta oberta al diàleg per una possible entesa entre la CUP i el PDeCAT.

El PDeCAT ha presentat les seves esmenes aquesta setmana. «Esperem que ara la CUP ens digui si volen negociar el pressupost o no». Així ho afirma Ramon Minoves, cap de files del principal grup de l'oposició a Berga, el PDeCAT. Aquesta formació la setmana passada va fer públic que condicionava el seu suport als comptes de l'Executiu cupaire que el govern acceptés el 90% de les seves propostes que consisteixen en fer 930.00 euros d'inversions.

Un cop el PDeCAT ha presentat les seves esmenes, ara l'interventor municipal ha d'emetre el seu informe que ha de determinar si tècnicament aquestes propostes són viables. Això garanteix que es puguin votar en el ple que s'ha de convocar per debatre el pressupost 2018.

En declaracions a Regió7, Ramon Minoves ha explicat que aquest document conté les mateixes propostes que ja havien fet l'abril en un esborrany de comptes que els havia lliurat el govern (vegeu Regió7 del 5 de setembre). Aquest document, però, no es va poder votar en el ple extraordinari convocat el 6 de setembre, ja que no s'havia presentat seguint els passos legalment establerts, van indicar el secretari i l'interventor. El PDeCAT va presentar esmenes al registre en un esborrany de pressupost que els havia lliurat el govern l'abril passat. Però no van presentar cap esmena a la proposta formal final que la CUP va fer a la comissió de comptes del 30 d'agost. I, per això, no es van poder votar al darrer ple extraordinari el 6 de setembre.

Ara, el grup del PDeCAT està a l'espera de si el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera, els truca per negociar. «Els 930.000 euros que proposem són un punt de partida. Per això no demanem el 100%, sinó el 90%. És una proposta de sortida per una negociació».

Per la seva banda, Ribera ja va dir que, quan rebessin les esmenes del PDeCAT, les estudiarien. I a partir d'aquí parlarien si s'esqueia. Amb tot, les propostes del PDeCAT són conegudes per la CUP perquè són les mateixes que havien fet l'abril. Està per veure si s'obrirà un diàleg i si hi ha entesa o no.