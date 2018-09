Avià embelleix murs i façanes de l'espai públic amb obres artístiques de gran format

Trencar barreres entre els veïns i els espais públics i acostar-los a l'art com a eina de comunicació. A grans trets, aquestes són dues de les voluntats dels impulsors de Límit Festival d'Art Públic d'Avià, que aquesta setmana ha convertit Avià en un punt de trobada d'artistes que convertiran espais urbans en obres d'art. Com? Deixant-hi el seu segell particular pintant façanes d'edificis públics, mobiliari urbà i, fins i tot, espais que particulars han cedit per a aquesta iniciativa que té al darrere l'Ajuntament d'Avià i l'equip del Konvent de Cal Rosal

El festival no apareix com un bolet al municipi del baix Berguedà, sinó que serveix per donar continuïtat al projecte AviART que es va posar en marxa a final del 2015 i que en els darrers mesos ha deixat a diversos racons de la localitat una quinzena d'escultures i pintures d'artistes reconeguts a nivell internacional. «Hem vist que els veïns han respost positivament al projecte i que cada vegada s'entén més», explica el regidor de Medi Ambient del consistori avianès, Josep Subirana. Quin és l'objectiu? Convertir el poble en un referent pel que fa a l'art urbà, ha assegurat Subirana. «Ja hi ha altres municipis que han apostat per aquest camí i nosaltres hi estem treballant», explica. «És una de les línies que vam engegar a principi de mandat i que ja està donant resultats», afirma.



Acostament a l'espai públic

Des de ja fa uns dies, els veïns i visitants que passegen per alguns carrers cèntrics d'Avià han pogut comprovar de primera mà la transformació d'algunes façanes, murs i parets i han vist que han canviat els colors llisos per obres murals, algunes de gran format. Tal com explica Jofre Oliveras, responsable artístic del projecte, de l'equip del Konvent de Cal Rosal, es tracta de donar una nova imatge en alguns espais del poble amb la voluntat de «plantejar un acostament a l'espai públic dels veïns, és a dir, conscienciar que és propietat de tots». En aquest sentit, Oliveras recorda que «per motius legals o per falta de voluntat els espais públics han estat cenyits a unes normes que han dificultat que els veïns se'ls fessin seus, per exemple, amb els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal que limiten quines són les tonalitats de colors que s'han de fer servir per pintar les façanes dels edificis d'un poble». Creu que «de mica en mica, i amb iniciatives com la d'Avià, s'està aconseguint que els veïns tinguin més consciència i es facin l'espai més seu».

Tot i que el festival Límit, oficialment, té lloc fins aquest diumenge 16 de setembre, ja hi ha obres que fa uns dies que llueixen al municipi, d'altres que s'han començat i acabat aquesta setmana i algunes que els artistes esperen desenvolupar durant els propers dies. Oliveras ha explicat que s'ha pogut aprofitar per al festival d'Avià la presència d'artistes de renom internacional que han participat durant aquest estiu al Konvent al projecte Creença, comissariat per Axel Void, que va finalitzar el primer cap de setmana de setembre. «Això ha estat molt positiu perquè, segurament, si no hagués estat per aquesta coincidència, molts d'aquests artistes no hi haurien pogut ser», ha destacat Oliveras.

A hores d'ara, els responsables de la proposta no han concretat quina és la xifra total d'artistes que participen al certamen, ja que esperen que hagi finalitzat per comptabilitzar-los, tenint en compte que algunes de les obres encara estan per concretar. La temàtica gira a l'entorn d'aquest límit de l'espai públic, «amb el missatge que cada autor vulgui donar».



Projecte amb suports

La Diputació de Barcelona ha atorgat al municipi una subvenció de 5.000 euros per la seva singularitat com a festival d'arts plàstiques, i la intenció de l'Ajuntament és consolidar el festival perquè cada any es creïn una desena de nous murals i, a la llarga, vagin substituint els més vells i deteriorats. Amb això el consistori vol que el festival es mantingui viu. El poble pioner a Catalunya en aquest tipus d'expressió artística urbana és Penelles, a les terres de Lleida. «Estem contents perquè la Diputació de Barcelona ens ha donat suport», ha dit el regidor Subirana. «Esperem que de mica en mica suposi una injecció per a l'activitat econòmica del municipi, tenint en compte que hi ha un tipus de turisme que es mou per aquest tipus de projectes visitant els municipis on hi ha en marxa iniciatives d'art urbà», ha afegit.

De moment valoren molt positivament com està funcionant i la bona acceptació. «Tenim persones que ens visiten perquè ja hi ha la dotzena d'obres que han quedat instal·lades amb la primera part d'AviART», recorda. A més a més, properament està prevista l'edició d'un mapa d'art urbà on s'inclouran totes les obres que es poden visitar i els seus autors. Per a Subirana, un altre dels elements que «donen sentit al projecte» és que «alguns veïns ja ens estan oferint façanes o espais de la seva propietat perquè puguin pintar-hi murals, i això ens agrada».

La iniciativa, que tindrà continuïtat en properes edicions, s'ha complementat amb una programació que ha inclòs projeccions, xerrades i un sopar amb els artistes participants.