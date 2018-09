El Grup Horitzó del Berguedà alerta d'una possible estafa

Els responsables del Grup Horitzó del Berguedà han alertat que hi ha un grup de persones que es fan passar per personal de l'entitat que truquen i passen pels domicilis demanant roba, mobles o diners a canvi de calendaris. Fonts de l'entitat han explicat que veïns de Berga i Gironella s'han trobat amb aquesta situació, però desconeixen si ha tingut lloc a d'altres municipis. Demanen que si algú atén una trucada d'alguna persona que diu estar vinculada amb l'entitat els ho comuniquin. Els seus responsables ja van alertar els Mossos d'Esquadra d'aquesta possible estafa.