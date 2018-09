La Marató de Sang de Berga obté 179 donacions

El Banc de Sang i Teixits ha aconseguit 179 donacions a la Marató de donació de sang a Berga d'aquest dijous. És una xifra inferior a les 200 que hi va haver el 2017 i queda per sota de l'objectiu d'arribar a les 300 donacions que s'havien fixat els organitzadors.

Tot i que es van registrar 179 donacions, hi va haver 19 oferiments més de persones que volien fer donacions de sang però que per diferents raons no van poder-ne donar, segons han explicat fonts de l'organització. Les mateixes fonts han destacat que, dels donants, 11 ho feien per primera vegada. Les fonts esmentades han explicat que «el nostre objectiu és aconseguir el màxim de donacions possibles».

Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la comunicació dels usos de la sang dels donants. Es tracta d'una actuació iniciada el mes de gener passat que consisteix en l'enviament d'un missatge al telèfon mòbil dels donants per tal de comunicar-los el dia en què la seva sang ha estat utilitzada.