El Patronat de la Patum convidarà Venturós a les reunions un cop inhabilitada

Els membres que formen el Patronat de la Patum volen que l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, continuï assistint a les reunions d'aquest organisme un cop estigui inhabilitada, i que hi participi en condició de presidenta, càrrec que ostenta com a alcaldessa de la ciutat. En la reunió ordinària del Patronat d'aquest divendres, s'ha acordat per unanimitat que es continuarà convocant a les reunions a Venturós un cop s'apliqui la seva inhabilitació pel cas de l'estelada.

La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat a Regió7 que en la sessió d'aquest divendres es va debatre la proposta rebuda per la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics que demana a l'organisme patumaire, així com a d'altres entitats i institucions, que Montserrat Venturós continuï rebent el tracte d'alcaldessa un cop deixi d'exercir-ho segons dicta la sentència. Garcia ha explicat que "per unanimitat" dels membres assistents a la reunió, s'ha acordat que després de la inhabilitació es mantindrà la convocatòria de Venturós a les reunions d'aquest organisme de participació, i que a més a més, com a primer punt de l'ordre del dia de cada sessió que estarà convocada, s'aprovarà el seu reconeixement com a presidenta del Patronat, amb l'objectiu que pugui presidir l'ens i tenir-hi veu i vot. Garcia ha recordat que el Patronat de la Patum, segons els seus estatuts, "pot convocar a qualsevol persona a les reunions que consideri que pot aportar informació valuosa per les decisions que s'hi prendran". La voluntat és que "es continuï reconeixent l'alcaldessa com a tal, més enllà de les disposicions judicials que hi pugui haver", ha afegit.