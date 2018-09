La residència de Bagà creix en serveis per adaptar-se a la demanda dels usuaris

La residència Salarich-Calderer de Bagà està d'aniversari. El centre celebra 25 anys de l'estrena del nou edifici, de l'any 1993, quan els usuaris i treballadors van traslladar-se al nou equipament deixant enrere l'antic espai del carrer del Raval. Des de llavors, el centre ha crescut, tant pel que fa a usuaris i treballadors com pel que fa a serveis, tal com explica la seva directora, Isabel Gutiérrez, «per la necessitat d'adaptar-nos a les noves demandes de la societat».

Un dels canvis més destacats en aquests 25 anys ha estat en l'apartat del personal. «Quan vam estrenar l'edifici érem 7 treballadors i formaven part de l'equip les germanes dominiques», recorda Gutiérrez. Actualment, a l'equipament i als seus serveis hi treballen més d'una setantena de persones. Aquest creixement es deu, a banda de l'augment del nombre d'usuaris -ja que el 2008 es va ampliar el nombre de places de la residència i va passar de 53 a 82-, a l'augment dels serveis que s'ofereixen des de la residència i també a l'elevat nivell de dependència que presenten els residents. A banda d'oferir places d'internament per a persones que no poden viure soles, el centre realitza cada vegada més serveis d'atenció domiciliària. «Moltes persones volen allargar el màxim possible l'estada a casa seva, i nosaltres som els encarregats d'arribar allà on ells no arriben», explica la directora. En aquest sentit, el centre ofereix serveis d'assistència, neteges, acompanyaments, entre d'altres, als veïns de Bagà, Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet. «Ens hem hagut d'adaptar a les noves demandes dels nostres usuaris», assegura. El fet que els usuaris arribin a la residència a edats més avançades comporta «que també arribin amb uns nivells de dependència més elevats que anys enrere», explica.

La Fundació Salarich-Calderer va néixer el 1965 del llegat que van deixar al municipi Ramon Salarich i Pedrals i Rafael Calderer i Carreres. Tots dos van proposar la creació d'un asil per a pobres i d'un hospital benèfic. Dos projectes separats i que van funcionar en paral·lel fins que van unir-se en un de sol, amb l'objectiu d'evitar duplicitat de serveis, recorda Gutiérrez.

Un dels objectius, ara, dels responsables del centre és mantenir els serveis i millorar-ne la qualitat «després d'haver superat uns anys complicats de crisi econòmica». En aquest sentit, Gutiérrez demana a les administracions més places de titularitat pública «per cobrir la demanda que hi ha en una comarca molt envellida i amb pocs recursos». Actualment, ha afirmat, hi ha més de dos anys de llista d'espera d'usuaris per entrar en una de les 33 places públiques que hi ha al centre.

La residència manté una estreta vinculació amb el poble de Bagà i les seves entitats amb activitats i col·laboracions durant tot l'any. Aquesta bona sintonia queda reflectida en el programa d'actes de celebració dels 25 anys de demà, diumenge. Els usuaris i treballadors, i totes les persones vinculades al centre, viuran demà una jornada festiva amb una missa, seguida d'una cercavila amb els gegants, capgrossos i grallers del municipi, que precediran el dinar popular. A la tarda, hi haurà l'actuació de l'Esbart Cadí i ball amb Joan Vilandeny. «Volem que sigui una festa per recordar el passat i també per donar les gràcies a totes les persones que han passat per la residència», ha dit.