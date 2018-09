Unes 40 entitats excursionistes es troben a Gironella per preparar els Cims per la Llibertat

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va reunir ahir a Gironella una quarantena d'entitats excursionistes per organitzar conjuntament els Cims per la Llibertat. Es tracta d'una activitat que es durà a terme el 13 d'octubre, i que consisteix a pujar cims d'arreu de Catalunya, els quals han estat elegits pels divuit independentistes que estan empresonats o exiliats. Els diners que es recullin seran per poder sufragar les seves causes judicials.

El projecte neix a través de vuit veïns del Berguedà i Osona «gràcies a la passió que tenim per l'esport», va explicar Gabriel Tomàs, membre organitzador. De fet, la iniciativa és una evolució de Quilòmetres per la Llibertat, un recor-regut a peu des de Barcelona fins a les presons madrilenyes, on hi havia els presos, que es va organitzar el mes d'abril passat. Amb això, «creiem que la sensació de llibertat a l'hora de pujar munta-nyes segur que la troben a faltar aquells qui n'estan privats», va afegir.

L'esdeveniment es durà a terme el dissabte 13 d'octubre i «es preveu més de 7.000 participants, entre els quals els familiars dels presos i exiliats, així com també membres de l'actual equip de Govern de la Generalitat», va relatar el president de la FEEC, Jordi Merino. El cost és de 10 euros per persona, i inclou una samarreta amb un dorsal i una assegurança. A part, ningú no es podrà apuntar durant el mateix dia per raons de protocol i seguretat. De moment, ja hi ha més de 6.000 inscrits.

Els diners recollits aniran destinats a les 18 persones que estan privades de llibertat, ja que, segons va explicar Josep Roca, director del Grup Alpí de Gironella, «organitzem l'esdeveniment sense cap tipus de lucre, sinó que ho fem per ajudar els presos i els exiliats en la seva lluita».

Per aquest motiu, els membres organitzadors, a l'hora de plantejar quins cims serien els escollits, van voler parlar amb l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), entitat organitzada pels familiars dels presos i exiliats, per tal que cada una de les 18 persones escollís un cim.

Tot i així, Gabriel Tomàs, durant la sessió organitzativa, va afegir que «la trobada no només va destinada a les 18 persones preses i exiliades, sinó que també a totes aquelles persones, com professors, artistes, etc. que actualment són perseguides per la justícia espanyola, igual que tot el conjunt del poble català. Per tant, volem que Cims per la Llibertat sigui un crit de llibertat en conjunt».

Els 18 cims escollits són el tossal del Rei (ports de Tortosa- Beseit), el Montgrí (Serralada Litoral), el tossal de les Torretes (Montsec de Rúbies), les Agudes (Montseny), la Gallina Pelada (serra d'Ensija), Sant Jeroni (Montserrat), el Montsent de Pallars (Pallars Sobirà), Puigsacalm (Serralada Transversal), Roca Corbatera (Monstant), el Matagalls (Montseny), la Mola (Sant Llorenç del Munt), el Carlit (Font-romeu), Comabona pel Pas dels Gosolans (Berguedà/Cerdanya), el Pedraforca (Berguedà), el Puigmal (Cerdanya) i Montcaro (ports de Tortosa-Beseit).

D'aquests, tres se situen al Berguedà. En primer lloc, el Pedraforca, escollit per Meritxell Borràs i apadrinat pel Centre Esquí Berguedà (CEB). En segon lloc, la Gallina Pelada, per Anna Gabriel i organitzada per la FAES de Sallent, i, finalment, el Comabona pel pas dels Gosolans, per Jordi Turull i apadrinat pel Centre Alpí de Gironella juntament amb la UE de Prats de Lluçanès.

En el cas del Comabona, Roca va voler destacar que «s'hi podrà accedir des de 2 punts diferents: per la Cerdanya o pel Berguedà». També va voler afegir que «es dona més importància al pas dels Gosolans que el propi cim, ja que aquest camí va ser molt important durant la Guerra Civil Espanyola perquè va servir per a l'exili de moltes persones que van ser perseguides en aquells temps».