El Patronat de la Patum vol Venturós a les reunions un cop inhabilitada

Els membres que formen el Patronat de la Patum volen que l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, continuï assistint a les reunions d'aquest organisme consultiu un cop estigui inhabilitada, i que hi participi com fa actualment en condició de presidenta, càrrec que ostenta com a alcaldessa de la ciutat. En la reunió ordinària del Patronat de divendres passat, va acordar-se per unanimitat que es continuarà convocant a les reunions Venturós un cop s'apliqui la seva inhabilitació pel cas de l'estelada.

La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat a Regió7 que en la darrera sessió es va debatre aquesta proposta rebuda de la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics que demana a l'organisme patumaire, així com a d'altres entitats i institucions de la ciutat, que Montserrat Venturós continuï rebent el tracte d'alcaldessa un cop deixi d'exercir-ho segons dicta la sentència. Garcia ha explicat que, «per unanimitat» dels membres assistents a la reunió, s'ha acordat que després de la inhabilitació -un cop retiri el recurs- es mantindrà la convocatòria de Venturós a les reunions d'aquest organisme de participació, i que, a més a més, com a primer punt de l'ordre del dia de cada sessió que estarà convocada s'aprovarà el seu reconeixement com a presidenta del Patronat, amb l'objectiu que pugui presidir l'ens i tenir-hi veu i vot.

Garcia ha recordat que el Patronat de la Patum, segons els seus estatuts, «pot convocar qualsevol persona a les reunions que consideri que pot aportar informació valuosa per a les decisions que s'hi prendran». La voluntat és que «es continuï reconeixent l'alcaldessa com a tal, més enllà de les disposicions judicials que hi pugui haver», ha afegit.

Per altra banda, la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics també havia demanat al Patronat la celebració i organització d'actes per defensar la democràcia, «però com que aquest ens s'encarrega exclusivament de programar les festes del Corpus, s'ha considerat que no hi havia gaire marge d'organitzar cap activitat en aquest sentit», ha concretat la regidora Garcia.