La Fira de Santa Tecla aposta per promocionar la ramaderia i tornar als orígens de la mostra

Recomençar!. Aquest és el lema de la Fira de Santa Tecla que se celebrarà a Berga els dies 22 i 23 de setembre. L'objectiu dels organitzadors és que el certamen sigui, de nou, un lloc per comprar i vendre animals com era antany. La mostra «continua el seu procés de transformació perquè el nostre objectiu és la promoció de la ramaderia i de la indústria agroalimentària, aquest sector és clau per a la recuperació de la comarca perquè és "el que depèn menys de tercers» ha assegurat Francesc Ribera, el regidor de Promoció Econòmica en la presentació del certamen, un acte celebrat aquest dilluns. L'han acompanyat Martí Orriols, gerent de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, Nicanor Coscollola, president de l'Associació Catalana de Ramaderes Elaboradors de Formatges Artesans (Acrefa) i Josep Venturós, membre de la junta directiva d'aquesta entitat.

El certamen aplegarà un total de 57 expositors, nou més que el 2017 i mig centenar de caps de bestiar bovi a banda de porcs i ovelles. Enguany es continuarà la iniciativa de promoció del món ramader endegada l'any passat a cura de la Federació Catalana de Raça Bruna dels Pirineus. Si el 2017 es va estrenar al certamen una subhasta de mascles reproductors d'elit, enguany es farà una subhasta de terçones, vedelles de tres anys a les que els falten pocs mesos per parir, molt apreciades al mercat. Martí Orriols ha explicat que se'n subhastaran una desena dissabte 22 de 12 a 2/4 de 2. És previt que l'acte aplegui ramaders dels Pirineus. I diumenge hi haurà un concurs de vedelles del Centre de Recria de la Raça Bruna dels Pirineus.

Martí Orriols president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus ha destacat que «l'any passat vam quedar molt contents de la primera subhasta que es va fer a la Fira de Santa Tecla. I creu que aquest any e stronaran a tractar bons tractes al certamen berguedà.

Retornar als orígens

«La inèrcia havia convertit la Fira de Santa Tecla en una fira multisectorial menor a l'ombra de la Fira de Maig amb elements aliens l'origen de la festa» ha indicat el regidor Francesc Ribera. «Volíem recuperra al màxim l'esplendor d'aquesta fira». D'aquí que s'hagi iniciat una tasca per tal de potenciar tot allò relacionat amb la ramaderia i l'agroindústria. Ribera ha dit que «aquest procés de transformació no e spot fer en un any sinó que s'ha de fer de mica en mica perquè els canvis es vagin consolidant». Així fins ara s'ha portat la maquinària agrícola al certamen en comptes que fos a la Fira de Maig i l'any passat es va apostar per les subhastes de bestiar, mercat de formatges on els elaboradors poden vendre directament els seus productes al consumidor final. En paral·lel el consistori «aposta per dinamitzar la fira perquè hi hagi més coses a part dels expositors, elements lúdics, espectacles musicals, titelles, cançons de taverna o maridatges i food trucks»

Formatges de pastor

«Ens agradaria que Berga es convertís en la fira del formatge de pastor» Així ho ha assegurat Nicanor Coscollola, president de l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges Artesans (Acrefa) entitat que aplega el 80% dels formatgers del país. Coscollola ha agraït al consistori berguedà que aposti per la professionalització del certamen donant el protagonisme als elaboradors de formatges. I ha animat al regidor de Promoció Econòmica a fer un pas més per aconseguir que en el futur proper a la mostra berguedana hi hagin més «formatgers que tinguin ramat» i s'elaboren els seus propis formatges. El que es coneix com a formatges de pastor. «N'haurem de parlar amb l'Ajuntament».

Enguany hi haurà 16 elaboradors formatgers a la fira berguedana provinents d'arreu de Catalunya.