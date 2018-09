El teatre de l'Ametlla de Merola tindrà butaques abans que finalitzi l'any

El teatre de l'Ametlla de Merola tindrà butaques abans d'acabar l'any. Si no hi ha cap imprevist, l'equipament cultural resoldrà una de les principals mancances des que va tornar a obrir portes, el 2012. Després d'anys de reclamacions dels veïns i els membres de l'Associació Cultural Esplai de la colònia, que gestionen l'activitat al teatre, la sala tindrà uns seients en condicions que garantiran la comoditat dels espectadors que assisteixen a les representacions dels Pastorets i també a les múltiples activitats que s'hi realitzen durant l'any.

L'alcalde de Puig-reig, Josep Altarriba, ha explicat que aquesta és una històrica reivindicació de l'entitat cultural de l'Ametlla de Merola, i un projecte en què l'actual equip de govern ha estat treballant des de fa dos anys i mig. La falta de diners per a un projecte massa ambiciós havia estat el principal problema per tirar endavant l'actuació.

Finalment, el govern municipal s'ha mostrat decidit ha resoldre la situació i substituir les cadires de plàstic i les grades fetes amb plataformes que actualment ocupen la platea del teatre per un sistema de grades desmuntables modulars amb cadires adaptades. Tal com ja va explicar aquest diari, el govern puig-reigenc va incloure la inversió als pressupostos d'enguany, a l'espera de trobar el finançament complet per tirar endavant l'actuació. Per no perdre una subvenció de la Diputació de Barcelona de 50.000 euros, ha apostat per licitar les obres per aconseguir que siguin una realitat abans d'acabar aquest 2018. «Fa temps que en parlem i ho estudiem i hem decidit tirar-ho endavant per no perdre aquests diners que ja tenim compromesos», ha assegurat Altarriba.

Canvi de projecte

Des del primer moment i encara fins fa un any, es preveia la instal·lació d'un sistema de graderies retràctils, tal com estava inclòs al projecte de remodelació del teatre, dividit en diverses fases. La visita del que fins fa poc temps era diputat de Cultura de la Diputació, Juanjo Puigcorbé, i d'un tècnic especialitzat en espais escènics va fer canviar la proposta. El seu projecte recomanava la instal·lació d'un sistema de grades desmuntables modulars que «proporcionen una versatilitat total de l'espai comparat amb les butaques tradicionals, que condicionen molt el tipus d'espectacle que s'hi pot fer», ha detallat Altar-riba. «A nosaltres la idea ens va semblar bé, i en vam parlar conjuntament amb els membres de l'entitat cultural, que van veure-ho de bon ull», ha afegit. Aquest sistema escollit «és molt més fàcil de muntar i desmuntar que les grades retràctils», segons han assegurat els tècnics, i «dona molt més joc a l'hora de fer servir la platea per a altres activitats i, fins i tot, per muntar un escenari amb cadires en formats diferents als convencionals».

El projecte té un cost de 268.540 euros i es troba en procés de licitació. L'execució de les obres és d'un mes i mig. A hores d'ara, a banda de la subvenció de la Diputació de Barcelona, Altarriba ha confirmat el compromís de la Generalitat d'aportar una part del cost, «tot i que encara no hi ha res lligat en ferm». La resta es finançarà amb fons propis del consistori.

Els membres de l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola s'han mostrat «alleujats» en saber que, si tot va bé, les cadires de plàstic passaran a la història en poc temps. Pel que fa al nou projecte, es mostren convençuts que «si els tècnics especialistes ho recomanen, ha de ser per algun motiu», ha explicat Marc Fité, de l'entitat cultural. El fet de disposar d'una graderia mòbil i de fàcil muntatge «ens permetrà garantir l'ús polivalent que té la sala i que no volem perdre», explica, ja que sembla que «el sistema de butaques retràctils és molt més complicat de muntar i també ens han dit que s'espatlla més fàcilment si es munta i es desmunta moltes vegades», un fet força previsible tenint en compte que al teatre es realitzen moltes activitats.

Cadires còmodes

L'entitat cultural creu que el canvi de projecte, que substitueix les butaques per cadires, no significa menys comoditat per als espectadors. «No serà un pati de butaques fix, sinó que seran cadires individuals que es fixaran a les graderies que ompliran tota la platea, des de l'escenari fins al final de la sala, però seran cadires que estaran encoixinades i amb dos reposabraços individuals, que vol dir que seran igual o més còmodes que les butaques tradicionals», ha concretat Fité.

Els membres de l'Associació Cultural Esplai es mostren contents per haver aconseguit una millora llargament reivindicada de l'equipament, però recorden que hi ha altres mancances que esperen que es vagin resolent properament. «El tema de les butaques potser era el més visible i un dels més urgents per resoldre, però encara hi ha temes pendents com ara el vestíbul, els lavabos propis, la instal·lació d'un sistema de climatització i la creació d'un fals sostre per millorar l'acústica de la sala», ha detallat.