Comença la tercera temporada de bàsquet inclusiu al Berguedà

Entrenament de bàsquet inclusiu la passada temporada Arxiu particular

Aquesta tardor començarà la tercera temporada del bàsquet inclusiu al Berguedà. Aquesta és una iniciativa que promou el Consell Comarcal, el Bàsquet Berga i l'institut Guillem de Berguedà

En aquest equip hi participen persones amb diversita funcional. Fonts del Consell han explicat que «aporta benestar aporta benestar als participants, entenent l'esport com a eina clau de promoció de la salut, com a espai de cohesió i participació social».

Dijous 20 de setembre es farà una reunió informativa a les 6 de la tarda al pavelló vell de Berga. En aquesta reunió, es lliuraran els formularis d'inscripció, es presentaran els entrenadors i es resoldran tots els dubtes de funcionament. Està previst que els entrenaments siguin els dijous de 5 a 7. Començaran el 27 de setembre.

La temporada 2018-19 serà la tercera d'aquest equip de bàsquet, la segona completa. El bàsquet inclusiu és uan proposta que e sva iniciar el març del 2017 a proposta dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de l'Institut Guillem de Berguedà. La idea va ser «acollida i acompanyada pel Consell Comarcal del Berguedà i el Club Bàsquet Berga». Després de la prova pilot, la temporada 2017-18 va passar a ser un equip més dins el Bàsquet Berga.