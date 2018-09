Reivindiquen els formatges de pastor

«Ens agradaria que Berga es convertís en la fira del formatge de pastor» per complementar l'oferta actual de la Fira del Formatge del Pirineu de la Seu i Lactium de Vic. Així ho va assegurar Nicanor Coscollola, president de l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges Artesans (Acrefa), que aplega el 80% dels formatgers del país. Coscollola va agrair al consistori berguedà que aposti per la professionalització del certamen donant el protagonisme als elaboradors de formatges. I va animar al regidor de Promoció Econòmica perquè l'Ajuntament de Berga faci un pas més per aconseguir que el futur a la mostra berguedana hi hagi «més formatgers que tinguin ramat» i s'elaborin els seus propis formatges. El que es coneix com a formatges de pastor. «N'haurem de parlar amb l'Ajuntament». El 50% dels socis de l'Acrefa tenen ramat propi, va dir Nicanor Coscollola.

Per la seva banda Josep Venturós, d'Acrefa, va destacar el tomb que ha fet la Fira de Santa Tecla i el fet que siguin els productors i no revenedors els que venguin directament els formatges a la mostra. «És important donar valor al fet de produir el formatge», va afirmar, i va destacar que es tracta de productes de proximitat i ecològics.

A la Fira de Santa Tecla d'enguany hi ha prevista la presència de 16 elaboradors formatgers provinents d'arreu de Catalunya.