S'obre una nova convocatòria per optar a les ajudes Leader del desenvolupament rural

Fins al dia 17 d'octubre es poden presentar les sol·licituds d'ajuts Leader a la Catalunya Central través de la seu electrònica de la Generalitat. Es tracta de les ajudes corresponents a l'any 2018 i estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), segons fonts de l'Associació pel Desenvolupament de la Catalunya Central amb seu a l'antiga colònia de Cal Pons (Puig-reig). Com en les últimes tres convocatòries, la tramesa de la documentació aportada amb la sol·licitud es pot fer a través del web www.catcentral.cat, clicant a l'apartat «accés usuaris».

Durant el període 2014-2020, la dotació pressupostària de l'Associació pel Desenvolupament rural de la Catalunya Central és de 4.051.650,66 euros, i hi haurà 6 convocatòries amb un pressupost assignat de 675.275,11 euros cadascuna.

Aquestes ajudes van destinades a beneficiaris de naturalesa privada que «poden ser persones físiques i jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions) que realitzin inversions en empreses que transformin o comercialitzin productes tant agroalimentaris com no». D'altra banda, «també hi poden optar beneficiaris públics com ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions».

Les línies d'ajut de les inversions es basen en «la creació, ampliació o millora de les empreses en el cas dels privats, i en la recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació en el cas dels públics».