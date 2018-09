La Cuina del Bolet es proposa que els visitants vagin a més d'un restaurant

Els organitzadors de la campanya de la Cuina del Bolet s'han proposat que els clients visitin més d'un dels 14 restaurants del Berguedà que enguany participen en la divuitena edició de la Cuina del Bolet. Tots ofereixen menús especials amb els bolets com a protagonistes. Amb el reclam del bolet, enguany s'estrena un concurs de fotografies d'Instagram dels plats que s'hagin tastat a cada restaurant amb l'objectiu que, d'aquesta manera, els visitants s'animin a tastar i mostrar els plats de diferents establiments de la comarca.

Toni Barat, el president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, va explicar que, en aquests divuit anys, la Cuina del Bolet ha demostrat ser una proposta reeixida. «L'experiència ens demostra que ha funcionat». En aquests divuit anys, a la proposta hi han participat entre 10 i 24 restaurants cada temporada i ha funcionat millor quan, com enguany, es preveu una bona temporada, que ha començat bé i es calcula que es mantindrà així. Els anys que no hi ha bolets, la campanya dels menús temàtics se'n ressent perquè no hi va tanta gent. I els anys de bonança, com aquest, s'espera que hi hagi més volum de visitants. Amb tot, els promotors no tenen una xifra del nombre de persones que cada temporada tasten les propostes de la Cuina del Bolet. Toni Barat diu que «la quantitat mai ha estat la nostra aspiració, sinó la qualitat». El responsable d'Hostaleria i Turisme va dir que «intentem donar a conèixer la comarca».



Al mapa de Catalunya



Per la seva banda, Imma Espel, de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), va assegurar que «els bolets ens posen al mapa de Catalunya. Sí que és cert que al llarg dels anys s'han fet activitats relacionades amb aquest àmbit a altres comarques, però el Berguedà continua sent la comarca de referència». Espel va dir que els bolets, en el fons, són una excusa perquè els visitants «descobreixin la cuina i el patrimoni de la comarca». Aquest any el fullet de la campanya inclou el noms dels restaurants, però els menús que ofereixen s'hauran de descarregar a través d'un codi QR que apareix al fullet o també a la pàgina web ( www.cuinadelbolet.com).



Innovació i tradició



La Cuina del Bolet aplega propostes tradicionals i d'innovació. Per exemple, enguany s'estrenarà en aquesta campanya el restaurant Terra (antic Sala) de Berga, amb el cuiner Pere Venturós, que explica que «ens fa especial il·lusió ser-hi per promocionar els plats del restaurant i de la comarca». En el seu cas, proposen un menú degustació de bolets de cuina d'autor en què cada plat permet descobrir bolets diferents. I si bé n'oferiran de populars, com l'omnipresent rovelló, també apostaran per fer conèixer altres bolets que «no s'utilitzen tant», com per exemple la cama de perdiu.

Un altre cas és el del restaurant Els Roures de Castellar del Riu . La seva cuinera, Remei Escolies, va recordar que «vam ser pioners en la cuina del bolet» i que en el seu cas ofereixen plats tradicionals. Remei Escolies va convidar els visitants «que vagin tastant menús» de diferents restaurants per tal de provar diferents tipus de cuina.

Els clients habituals dels menús de la Cuina del Bolet solen ser de l'àrea metropolitana de Barcelona, a banda de veïns del Berguedà que «ho aprofiten, fan ruta i van a tastar la cuina de diferents restaurants».

L'inici de la campanya de la Cuina del Bolet marca el tret de sortida d'una atapeïda agenda d'activitats relacionades amb els bolets que començarà el darrer cap de setmana de setembre i s'allargarà tot l'octubre a diferents poblacions del Berguedà.