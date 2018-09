Josep Lara és qui genera més consens per ocupar la presidència del Consell

L'alcalde de Guardiola de Berguedà i també conseller comarcal, Josep Lara, és qui genera més consens per ser el nou president del Consell Comarcal del Berguedà, segons ha pogut saber Regió7. Tot indica que Lara és qui té més números per acabar-ho sent. El guardiolenc té la responsabilitat d'Atenció a les persones, i és una de les tres persones que s'han ofert al comitè comarcal del PDeCAT per ocupar el càrrec. Les altres dues són Xavier Francàs, conseller de Territori i medi ambient, i vicepresident primer de l'ens, i Anna Maria Serra, consellera de Salut i Cultura. Entre aquestes tres persones es triarà qui agafarà el relleu de David Font, que anit va renunciar formalment al càrrec. D'aquesta manera es posa en marxa el comptador per tal que ja es pugui convocar el ple de presa de possessió del futur president.

David Font deixarà el càrrec perquè el 5 de setembre passat va ser nomenat director de l'Agència Catalana de Turisme. Així mateix, també renunciarà a ser conseller comarcal. El substituirà Jordi Selga, president del comitè comarcal del PDeCAT. Font es manté com a alcalde de Gironella.

Jordi Selga ha confirmat que Josep Lara, Xavier Francàs i Anna Maria Serra s'han postulat per agafar el relleu de David Font. L'executiva comarcal del partit al Berguedà «ens hem pronunciat a favor d'un d'aquests tres», ha explicat Selga. Tanmateix no ha volgut fer públic quina ha estat la tria que ha fet l'executiva comarcal. Amb tot, ha detallat que l'elecció d'aquesta persona «s'ha fet per unanimitat» de les 12 integrants d'aquest òrgan que han votat. També ha afegit que «una cosa és el que digui el comitè comarcal i l'altra el que acabi decidint el nostre grup al Consell que tenen la darrer paraula».

Fonts consultades per aquest diari han indicat que s'està prioritzant buscar un substitut de David Font que tingui el màxim consens de tots els membres del grup del PDeCAT al Consell. L'objectiu és fer un traspàs relaxat i tranquil per acabar els mesos que resten de mandat fins a l'estiu que ve.

Diferents fonts consultades per aquest diari han coincidit que actualment la persona que genera més consensos per ocupar la presidència del Consell Comarcal del Berguedà en substitució del gironellenc David Font és Josep Lara (Guardiola de Berguedà, 1969). Lara té bagatge en el món de la gestió política local, ja que durant dos mandats (2007-20011 i 2011-2015) va formar part de l'equip de l'exalcaldessa de Guardiola Mont- serrat Ribera, que també va ser presidenta del Consell Comarcal al seu dia, en substitució de Jaume Farguell.

Josep Lara és alcalde de Guardiola de Berguedà des del juny del 2015. El batlle i conseller comarcal és educador social i fa 28 anys que forma part de l'equip de professionals del centre especial de treball del Taller Coloma. És conseller comarcal del Berguedà des del 2011 i ha ocupat les carteres de Cultura, en el mandat passat, i d'Atenció a les persones, en aquest. També presideix les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà, que enguany han estat distingides per el Govern de la Generalitat amb una Creu de Sant Jordi. Lara ha declinat fer declaracions a aquest diari en l'actual conjuntura política.

Per la seva banda, Xavier Francàs no ha tingut inconvenient a explicar que s'ha ofert al partit i creu que la seva experiència política l'avala. Acabar aquest mandat en què s'ha de fer efectiva la nova recollida de deixalles del porta aporta que lidera el mateix Francàs «em fa il·lusió» i creu que seria un bon colofó a la seva trajectòria de gestió pública a la comarca. Fill de la Pobla de Lillet, Francàs té 64 anys. Treballa a Berga i viu a Vilada. Va presidir el Consell de Muntanya durant 9 mesos el 1987. I seguidament va ser vicepresident del primer Consell Comarcal de Berguedà. Francàs també és regidor del PDeCAT a Berga

Aquest diari, ahir no va poder contactar amb la consellera Anna Maria Serra, de l'Espunyola