La plataforma de suport a Venturós demana que se la segueixi reconeixent com a alcaldessa un cop inhabilitada

Una resposta popular i col·lectiva que serveixi per donar suport a l'alcaldessa Montserrat Venturós un cop s'iniciï el període d'inhabilitació del càrrec, tal i com diu la sentència pel cas de l'estelada, és la que proposa la Plataforma pels drets democràtics i polítics.

La plataforma de suport a Montserrat Venturós, integrada per diverses entitats i col·lectius, proposa continuar tractant a Montserrat Venturós com a alcaldessa de la ciutat un cop quedi apartada del seu càrrec, i a la vegada, demana una resposta popular "visible i sostinguda en el temps" a les entitats i als particulars que ho vulguin, amb l'organització d'activitats durant els sis mesos que s'allargarà la inhabilitació, un cop es retiri el recurs que de moment la manté aturada. Proposen la programació de xerrades, actuacions, àpats, debats, berenars, concerts, activitats esportives, educatives, lúdiques, culturals, infantils, per la gent gran... "el que cada entitat proposi i pugui liderar i assumir, com més millor", han dit. Des de la plataforma, es treballarà per coordinar aquestes propostes i "fer que tinguin coherència" a banda de donar el suport que sigui possible en cada moment.

Per altra banda, demanen que, tot i "que no ha de ser l'objectiu de cada activitat", s'intenti que aquestes propostes serveixin per obtenir diners per la caixa de solidaritat per recaptar diners amb els que es preveuen cobrir les despeses derivades del judici, "com la multa, les costes judicials o les despeses vàries derivades."

El primer acte programat és una xerrada amb l'escriptor i politòleg alemany Raul Zelik i el periodista David Fernàndez, a proposta de Procés Constituent, que en principi es farà el divendres 28 de setembre al vespre a la plaça de Sant Pere.

La plataforma demana a les entitats que es posin en contacte com més aviat millor per confeccionar un calendari d'activitats i poder incloure totes les propostes dels col·lectius que s'hi vulguin sumar. Els interessats poden fer-ho a través del correu democraciavstribunals@gmail.com.