Gironella i Puig-reig seran pobles d'acollida per a 54 menors estrangers no acompanyats

L'alberg de Cal Pons de Puig-reig i l'hotel L'Oreneta de Cal Bassacs, a Gironella, es convertiran a partir d'aquesta tardor en seu d'acollida de 54 menors estrangers no acompanyats que en els darrers mesos han arribat a Catalunya provinents, principalment, del nord del Marroc.

Són joves d'entre 12 i 17 anys que han marxat de casa seva amb l'objectiu de trobar noves oportunitats en un altre país. Ho fan sols i sense ningú que els esperi. Només des de començament d'any ja han arribat a Catalunya més de 2.700 menors, una xifra molt superior a la d'anys anteriors.

La direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) s'encarrega de tutelar aquests menors, per donar-los cobertura i suport en els serveis bàsics. L'augment de la xifra de joves que han arribat al país en els darrers mesos ha obligat la DGAIA a buscar entitats i fundacions que s'encarreguin de gestionar l'acollida d'aquests menors, tenint en compte que els centres destinats a aquesta funció estan saturats.

La fundació Diagrama serà l'encarregada de gestionar l'acollida dels joves a Gironella i a Puig-reig. Tal com han explicat els alcaldes dels dos municipis, David Font i Josep Altarriba, a qui han comunicat l'arribada d'aquests menors per poder treballar en la seva integració al municipi, la mateixa fundació ha estat l'encarregada de trobar els espais on s'establiran els joves durant els propers mesos. En el cas de Gironella, 22 menors s'instal·laran a l'hotel de Cal Bassacs, de titularitat privada, amb el suport i control de 15 professionals. A Puig-reig, seran 32 joves i 20 professionals que s'allotjaran a l'alberg de Cal Pons, de titularitat municipal però gestionat per Fundesplai. «El que busquen són equipaments que puguin fer de centre d'acollida tenint en compte que no hi ha espai per a tants joves», han concretat.

L'arribada dels menors és imminent i l'objectiu dels professionals que els acompanyaran durant tot el dia és el de facilitar-los la integració al territori, formar-los i preparar-los en diversos àmbits perquè quan siguin majors d'edat tinguin més eines per poder valer-se per ells mateixos. Els ajuntaments no tenen cap obligació econòmica amb aquest programa que finança la Generalitat, però els dos consistoris i els seus serveis socials s'han posat a disposició de la fundació per facilitar la integració dels joves al municipi i oferir-los els serveis municipals que estan a l'abast de tots els veïns. Un cop valorats els seus perfils, l'objectiu és que puguin participar en el dia a dia de Gironella i Puig-reig, per exemple, a través de les activitats extraescolars o formant part de les entitats del municipi, depenent dels interessos de cada jove. «És una situació d'emergència social i el paper dels ajuntaments és facilitar aquesta integració», han dit Altarriba i Font.

Tots dos creuen que l'acollida d'aquests menors és una oportunitat per als municipis i els seus veïns. Esperen que el procés d'integració sigui positiu per a tothom i que els gironellencs i puig-reigencs normalitzin i facilitin l'acollida d'aquests adolescents.