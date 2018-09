L'Ajuntament de Berga defensa fer més zones blaves tot i la baixa ocupació

L'Ajuntament de Berga defensa l'ampliació d'aparcament de zones blaves tot i que la mitjana d'ocupació se situa al voltant del 40% en els darrers anys i hi ha llocs on els índexs són de fins al 16% al final del carrer del Roser o a la part sud del passeig de la Pau que se situen en el 24%. Actualment Berga té 480 places d'aparcament en zona blava, ja que enguany se'n van crear 42 a l'Hospital Sant Bernabé i 20 més davant dels jutjats vells. Al seu dia, el consistori va aprovar la creació de noves zones blaves en espais de la ciutat on encara no s'han implantat (i on es podria fer) com per exemple a la carretera de Sant Fruitós-

En declaracions a Regió7, Eloi Escútia, regidor de Mobilitat, rebutja que les zones blaves no es facin servir. «Al meu entendre es fan servir i molt. Si s'amplien precisament és per això, perquè els espais amb zones blaves tenen un dinamisme relacionat amb la rotació de vehicles». El regidor ha exposat que «sovint són els mateixos veïns o comerciants els qui ho demanen perquè s'adonen que els aporta molt més saber que la persona que ha de fer ús del seu servei disposarà d'un espai allà mateix on aparcar que no pas tenir uns cotxes permanentment aparcats i que no els generen cap benefici».

En aquest sentit ha indicat que «és possible» que el 2019 hi hagi noves ampliacions de la zona blava com la que hi va haver aquest any a la primavera. «De fet, l'Ajuntament ha rebut sol·licituds, per part de veïns i comerciants, perquè s'estudiï la possibilitat d'ampliar la zona blava», ha indicat.

El regidor de Mobilitat ha recordat que els aparcaments de zona blava «tenen la finalitat d'afavorir la rotació dels vehicles en determinades zones de la ciutat que, per determinades circumstàncies com presència d'activitat econòmica, comercial o de serveis, poden tenir un important col·lapse circulatori».

Escútia ha destacat que la rotació de vehicles «permet afavorir aquesta activitat», ja que «la gent hi anirà sabent que podrà aparcar allà mateix», i també «evita indisciplines, perquè si es pogués aparcar de manera permanent les places sempre estarien ocupades i aquella persona que volgués fer una gestió ràpida aparcaria en doble fila o sobre la vorera». Igualment «facilita l'aparcament als residents en aquella zona perquè sempre hi troben lloc i gaudeixen d'uns descomptes molt importants per poder aparcar a un preu simbòlic».

El regidor Eloi Escútia ha manifestat que « les xifres d'ocupació de què disposem són xifres que el que comptabilitzen són aquells vehicles que adquireixen un tiquet d'estacionament». Tanmateix «en aquestes dades no hi apareixen aquells vehicles que fan una parada curta per fer una gestió, fet que es produeix contínuament i que, com he dit abans, la zona blava permet sense que l'actitud sigui d'indisciplina. El que pot passar és que la gestió s'allargui i, per tant, aquests conductors s'arrisquen a ser multats»