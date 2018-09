La plataforma de suport a l'alcaldessa de Berga reuneix avui les entitats

La Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga ha convocat els representants d'entitats i associacions de Berga avui, a les 8 del vespre, al Casino a una reunió per explicar-los que reconeguin l'alcaldessa Montse Venturós un cop es faci efectiva la seva inhabilitació. En aquesta reunió s'explicarà el que se'ls demana. La dirigent berguedana ha estata inhabilitada durant mig any per no despenjar l'estelada del balcó consistorial en dos períodes electorals. I ha recorregut.

Recentment el Patronat de la Patum que presideix Venturós ha acordat reconèixer-li veu i vot i el seu paper de presidenta. A la reunió també s'exposaran activitats de suport que proposin les entitats.