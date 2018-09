Aprincipi de juny, Mateu Fité fa cada any la mateixa pregunta als veïns de l'Ametlla de Merola: «Voleu fer festa major?». De moment, la resposta ha estat sempre afirmativa i enguany també. Des de llavors, els ametllencs treballen per preparar un programa d'actes que des de fa una dècada aproximadament manté una estructura molt similar amb actes per a tothom. «Com a molts llocs, fem una festa major per passar-nos-ho bé els veïns», afirma Marc Fité, un dels organitzadors.

La colònia puig-reigenca ja està immersa en la seva festa major. Una celebració que es caracteritza per la implicació del teixit veïnal. «Els veïns són el pal de paller de tot el que es fa a l'Ametlla», diu Fité. «Aquí es faran activitats mentre els ametllencs ho vulguin», afegeix. I és que, tot i comptar amb el suport institucional i econòmic de l'Ajuntament de Puig-reig, la festa la paguen amb els ingressos que fan amb l'organització d'activitats tot l'any l'Associació de Veïns de l'Ametlla de Merola, l'Associació Cultural l'Esplai i la resta d'entitats de la colònia. «Antigament la festa la pagava l'empresa de la colònia, però a partir de la dècada dels 70 la situació va canviar i, després d'uns anys que un grup de jovent s'hi va posar al capdavant, que ho fem les associacions i els veïns», relata Mateu Fité.

El cap de setmana més proper a Sant Mateu, l'Ametlla de Merola es vesteix de festa i s'omple dels veïns que hi resideixen tot l'any, però també dels ametllencs que viuen a fora. «Són uns dies de retrobament, especialment el diumenge, quan hi ha els actes més tradicionals», expliquen. Es tracta de l'escenificació del ball de cascavells i el ball de nans, dues representacions centenàries que formen part de la identitat de l'Ametlla de Merola, a la qual a final del segle XX s'hi van afegir també els gegants. «Ara, l'únic dia de l'any que es fan aquests balls és per la festa major, i per això tots ho esperem amb especial il·lusió», asseguren.

La resta de programació, «més o menys és la mateixa de cada any», continua Fité. «Ens reunim una vintena de persones i decidim què és el que ens ve més de gust però variem poc, i molta gent, sense veure el programa, ja sap les activitats».

Una de les propostes que va reformular-se l'any passat és el concurs de cuina, que s'ha convertit en una mostra gastronòmica on tothom pot tastar els plats. També és habitual que hi hagi activitats per als infants, així com l'estrena d'una obra teatral amb actors locals. Enguany, com a novetat, el ball de festa major l'amenitzarà una orquestra, i per als més joves el grup Portobello serà el protagonista de dissabte a la nit. «Els veïns ens hi esforcem i hi dediquem hores, però també en gaudim i ens ho passem bé», diuen.