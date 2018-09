Els Castellers de Berga escalfen motors pel concurs de Tarragona

Portar més gent als assajos i fer ambient durant les setmanes prèvies a la gran cita d'aquesta temporada: el concurs de castells de Tarragona. És l'objectiu dels Castellers de Berga amb l'organització de la primera festa major.

La colla ha programat activitats els dies habituals d'assaig al seu local del carrer Major, amb la voluntat de dinamitzar les sessions i fer caliu per arribar amb més força que mai a l'actuació del certamen que aplega les millors colles castelleres del país. Tal com van explicar ahir Xisco Bonet, cap de colla, i Ignasi Ballús, el president de l'entitat, els de la camisa blava han quedat en la posició 29 de les 98 colles que hi ha actives aquesta temporada. Els de Berga actuaran a la jornada del dissabte 6 d'octubre com a colla de més recent creació entre la vintena que en formaran part. La jornada més forta serà el diumenge dia 7, amb la participació de les 12 millors colles.

Entre les activitats proposades en aquesta festa major hi ha concerts i activitats per la canalla, entre altres com la lectura del pregó, ahir a la nit. La colla berguedana espera el concurs de Tarragona «amb ganes de fer un bon paper» però sobretot «de passar-ho molt bé i gaudir-ne molt». A més a més, fan una crida als berguedans perquè els acompanyin en la jornada. L'entitat organitzarà autocars gratuïts per desplaçar-se fins a Tarragona, així com també altres activitats per engrescar com més persones millor a assistir a la Tarraco Arena Plaça.