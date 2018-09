Crida d'entitats a tractar Venturós com a alcaldessa un cop estigui inhabilitada

El compte enrere perquè Montserrat Venturós retiri el recurs de la sentència que l'obliga a apartar-se del càrrec d'alcaldessa durant sis mesos ha començat. Per preparar una resposta «popular i col·lectiva», ahir representants de diverses entitats van trobar-se a la sala Casino de Berga, convocats per la Plataforma pels drets democràtics i polítics amb l'objectiu de començar a organitzar-se. La demanda és clara: que les entitats continuïn reconeixent Venturós com a alcaldessa un cop estigui inhabilitada per la justícia, tal com dicta la sentència pel cas estelada.

La plataforma de suport a Montserrat Venturós, integrada per diverses entitats de la ciutat, creu que «l'alcaldessa de la ciutat l'ha de posar i treure el poble, no pas un tribunal desacreditat que és part de l'estructura caduca que actua contra les llibertats d'aquest mateix poble», és per això que proposa que les entitats continuïn tractant Montserrat Venturós com a alcaldessa de la ciutat i s'hi reuneixin quan sigui necessari, com fins ara.

A la vegada, demanen una resposta popular «visible i sostinguda en el temps» a les entitats i als particulars que ho vulguin, amb l'organització d'activitats durant els sis mesos que durarà la inhabilitació, un cop es retiri el recurs que de moment la manté aturada. Tal com va explicar ahir la portaveu de la plataforma, Roser Valverde, es proposa la programació de qualsevol tipus, ja sigui política, cultural, esportiva, infantil... «El que cada entitat proposi i pugui liderar i assumir, com més millor». Valverde va explicar que una comissió de la plataforma treballarà per coordinar aquestes propostes i «fer que tinguin coherència» i organitzar-les perquè no se solapin. L'objectiu és que n'hi hagi una cada setmana.

Per altra banda, la plataforma de suport demana que tot i que «no ha de ser l'objectiu de cada activitat», s'intenti que aquestes propostes serveixin per obtenir diners per a la caixa de solidaritat per recaptar diners amb els quals es preveuen cobrir les despeses que comporta el judici, «com la multa, les costes judicials o les despeses diverses derivades».

El primer acte programat és una xerrada amb l'escriptor i politòleg alemany Raul Zelik i el periodista David Fernàndez, a proposta de Procés Constituent, que és previst per al proper divendres 28 de setembre al vespre a la plaça de Sant Pere.

En els propers dies es confeccionarà el calendari d'activitats a partir de les propostes que facin els col·lectius i entitats. A la reunió d'ahir al vespre, es van començar a parlar de les primeres iniciatives, tot i que encara s'han d'acabar de configurar i de tancar.

La voluntat de la Plataforma pels drets democràtics i polítics és incloure totes les activitats proposades en un únic programa que s'allargui, com a mínim, sis mesos. Els interessats poden fer-ho per mitja del correu democraciavstribunals@gmail.com.