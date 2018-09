Greu un veí de Sant Vicenç en un accident entre dos cotxes a Cercs que causa sis ferits

Un veí de Sant Vicenç de Castellet va resultar ahir ferit greu en un accident de trànsit que hi va haver a la carretera C-16, a Cercs, on cinc persones més també van resultar ferides. Una d'elles, de la qual no ha transcendit el veïnatge i que acompanyava el veí de Sant Vicenç al cotxe, es troba en estat crític a la Vall d'Hebron.

L'accident va passar ahir al migdia al quilòmetre 107 de la C-16 en sentit sud. És un dels punts negres de la carretera. Dos vehicles van xocar frontalment. En un d'ells hi viatjava el veí de Sant Vicenç, que va ser evacuat en helicòpter en estat greu al Parc Taulí de Sabadell. Al mateix vehicle hi anava una altra persona que també va ser evacuada en helicòpter, en estat crític, a la Vall d'Hebron.

Els altres quatre ferits són els ocupants de l'altre vehicle. Tots ells d'origen oriental. Es tracta de dues dones de 35 i 68 anys, un home de 85 i una nena de 7 anys. Tots ells van patir ferides menys greus i van ser atesos a l'hospital Sant Bernabé de Berga.

A causa de l'accident es va tallar la carretera durant una bona estona en els dos sentits de la marxa fins que es va poder donar pas alternatiu.