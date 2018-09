Fira de Santa Tecla: Ramaderia com a fonament per al turisme

Berga celebra aquest cap de setmana una Fira de Santa Tecla que ha de servir, a més de promocionar els sectors de l'agricultura i la ramaderia, per enfortir un sector primari que ha de ser la base per al sector dels serveis i el turisme, la principal pota de l'economia actual de la comarca. L'Ajuntament de Berga s'ha fixat com a objectiu mantenir i, tant com sigui possible, reforçar en el futur la fira perquè la ramaderia sigui una possibilitat real de futur laboral per a les famílies del municipi i la comarca.



La Fira de Santa Tecla reuneix durant tot el cap de setmana al passeig de la Indústria una representació de la ramaderia del Berguedà. Són una trentena d'explotacions amb, també, una trentena més de representants dels sectors agroalimentaris i les empreses concessionàries de maquinària i vehicles ramaders. La fira té un pressupost de 27.500 euros, una xifra que es manté estable en els últims anys per bé que el consistori mira d'«optimitzar» cada vegada més els recursos econòmics i humans per fer més efectiva la trobada, segons ha explicat el regidor Francesc Ribera.



El responsable municipal ha argumentat aquest dissabte que, precisament, «la ramaderia és un sector estratègic que no ocupa el lloc que hauria d'ocupar; de fet, sempre hem pensat que aquest sector primari ha de ser un dels motors a partir del qual altres economies com ara l'agroalimentària han de tenir més possibilitats d'emergir». En aquest sentit, el regidor ha emfatitzat que «en una comarca deprimida com la nostra ens hem de refiar dels productes bàsics i naturals de la ramaderia i l'agricultura». A partir d'aquest plantejament, l'Ajuntament vol que la Fira de Santa Tecla guanyi pes en els pròxims anys com a referència del sector, per la qual cosa hi ha organitzat activitats com la subhasta de terçones i hi ha congregat els ramaders, amb els productors agroalimentaris i les empreses de maquinària. Així, la fira té com a gran repte estratègic acompanyar un ressorgiment de la ramaderia perquè possibiliti la creació de nous productes locals com ara formatges, embotits, carns o altres productes elaborats a base d'elements naturals per tal que siguin base del turisme, el qual sí que és puntal econòmic. «Sense un sector primari fort, els serveis i el turisme no tindrien fonament, tindrien una base falsa», remarca el regidor.