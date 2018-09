Els ramaders veuen que el futur passa per crear producte i vendre'l a la granja

El futur de la ramaderia al Berguedà passa perquè les explotacions creïn noves línies de negoci atraient el consumidor final a les granges i venent-li directament el producte. Així ho veuen el president de la Cooperativa Ramaders de Muntanya del Berguedà, Josep Maria Escaler, i el seu fundador, Joan Pont, que aquest dissabte acollien el públic visitants a la carpa de les explotacions.



Per a Escaler, entre els principals problemes actuals de la ramaderia a la comarca hi ha la fauna salvatge, l'exportació –a pesar que els preus ara es recuperen–, i les dificultats per establir-se els que ho volen fer per primera vegada. Per al president de la cooperativa «establir-se és molt complicat... has de tenir terres, pastures, maquinària, i la inversió és molt gran i, en canvi, la rendibilitat no és exagerada; en canvi per a la gent que ja ho té muntat, no és per fer-se ric però està bé».



Sobre l'evolució de la ramaderia a la comarca en els últims anys i el creixement del nombre d'explotacions amb, sobretot, granges petites, els dos ramaders berguedans han argumentat que moltes de les noves explotacions són tan sols noves granges registrades per fills de ramaders, de manera que una antiga explotació familiar compta actualment com a dues o tres. Un dels principals factors que impossibiliten que es creïn noves explotacions grans és el territori comarcal ramader, que està pràcticament tot ja ocupat. En aquest sentit, Escaler considera que «el sector no pot augmentar d'explotacions, més aviat se'n va perdent alguna; en general les explotacions són cada vegada més grans i les petites van plegant». D'altra banda, però, els caps de la cooperativa veuen que el que ha prosperat en els últims anys és el model de petita explotació ecològica i granges industrials de porcs o pollastres. Aquest model s'adequa mol bé al negoci del turisme rural, que és dels capdavanters al país. Davant d'aquest panorama, Escaler ha argumentat que «des de la cooperativa creiem que el futur passa per continuar comercialitzant i, alhora, començar a produir nosaltres mateixos des de les explotacions, perquè no et pots refiar tan sols de portar el bestiar als escorxadors o a les grans superfícies, cal fer quelcom més i, així, anar creixent; hem de poder arribar més fàcilment al client i fer coses més elaborades». La cooperativa està satisfeta de l'aposta que l'Ajuntament de Berga fa per la Fira de Santa Tecla. Pont ha explicat que «cada equip de govern hi ha volgut posar la seva manera de fer i crec que, pel que fa a la part més econòmica, el que hi destinen és important; tots han mirat dins les possibilitats de posar-hi alguna novetat i ajudar de la manera com han pogut».