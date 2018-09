Se suspèn la trobada de productors agroecològics a Berga per baixa assistència

Tan sols 4 persones van assistir ahir a la trobada de productors agroecològics de la Catalunya Central que es va fer a l'Hotel d'Entitats de Berga. Això va obligar els impulsors, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, en procés de construcció, a suspendre la que havia de ser la segona reunió d'aquests productors.

Tot i això, els assistents ho van aprofitar per comentar diversos aspectes del model de negoci, per bé que no es va avançar gaire i no es van poder prendre acords. La trobada havia de servir per «detectar necessitats i prioritzar treballs estratègics», segons la coordinadora tècnica de la xarxa, Rosa Binimelis i, a partir de les primeres, que es vagin fent grups de treball en funció dels temes que més interessin. La impulsora diu que la idea «sorgeix de la reflexió que calia fer xarxa i articular, amb recursos i eines, els projectes que estaven sortint», i alhora «difondre la sobirania alimentària».

La primera trobada es va fer a Manresa, amb motiu de la Festa del Tomàquet del Bages, el mes de juliol, i la segona es feia a Berga coincidint amb la Fira de Santa Tecla, per així repartir-les arreu del territori. La convocatòria era oberta a totes aquelles persones, entitats i empreses interessades, extensible a totes les persones productores agroecològiques que hi volguessin participar.

De manera paral·lela, durant tot el cap de setmana, l'Ateneu, la Xarxa i l'Agència del Berguedà comparteixen estand a la Fira de Santa Tecla.