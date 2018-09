Berga busca 250.000 euros per a un pla d'inserció laboral al sector ramader

L'Ajuntament de Berga té damunt la taula un projecte per ajudar els joves a entrar al món ramader i, d'aquesta manera, promoure l'enfortiment d'un sector primari, que ha de ser la base real que necessita el turisme rural i de natura que, aquest sí, actua de primer motor econòmic del Berguedà. El projecte ha d'esdevenir en el futur una via paral·lela a l'aposta per la Fira de Santa Tecla en el marc de la promoció de la ramaderia i l'agricultura. La fira s'ha tancat aquest diumenge amb el passeig de la Indústria ple d'ambient i activitats ramaderes.

El projecte per al foment del sector agrari i ramader entre els joves està pendent de ser executat. L'Ajuntament necessita trobar un finançament que el faci possible i, per aquest motiu, espera poder mantenir-se a l'Ajuntament en el pròxim mandat.

El projecte té un pressupost d'uns 250.000 euros que el consistori ja ha començat a buscar mitjançant subvencions d'administracions supralocals. El regidor de Governació, responsable de la fira, Francesc Ribera, ha explicat que «és un projecte que fa un parell d'anys que tenim engegat, que encara no hem pogut posar en marxa per falta de recursos i que és estratègic, és a dir, que no pretén tapar forats ni fer pedaços sinó que pretén la regeneració del sector agrícola i ramader».

Ribera no ha pogut concretar quan es posarà en marxa el programa, que ha de fer especial incidència en els joves: «Estem treballant-hi però no depèn tan sols de nosaltres, i quan depèn de tercers...».

El regidor ha assegurat que quan el projecte estigui en marxa «ha de permetre cada any incorporar entre cinc i deu persones que no treballen al sector de l'agricultura». Amb aquest objectiu, Ribera s'ha mostrat confiat que el projecte es pugui posar en marxa durant el pròxim mandat, que comença la primavera que ve.



La fira creix però li cal més temps

Ribera ha argumentat que «l'objectiu de la fira és a llarg termini; hem començat un camí en què treballem fa tres anys i esperem poder mantenir molts anys i continuar donant-li suport, perquè aquesta fira està creixent en valor i en els últims anys fins i tot en expositors. Aquestes coses tarden a consolidar-se entre vuit i deu anys i per tant en els pròxims anys crec que cal insistir en aquesta línia». El regidor ha establert com a clau per mantenir el creixement de la fira l'exposició de productes de qualitat que siguin difícils de trobar i que, per tant, «valgui la pena anar a la Fira de Santa Tecla de Berga perquè hi ha una sèrie de coses que en altres llocs no hi són».