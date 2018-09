«El certamen ajuda que la gent ens conegui»

El sector ramader ha tancat la participació a la fira amb la satisfacció d'haver estat per un cap de setmana a l'aparador no tan sols del públic general sinó que també de la resta de ramaders del país. Durant la jornada d'aquest diumenge, en què la Cooperativa Ramaders de Muntanya del Berguedà i la Federació Catalana de Raça Bruna van organitzar un concurs de vedelles del centre de recria de la mateixa federació, han passat pel recinte firal ramaders del Ripollès, Alt Urgell, dels Pallars i de la Val d'Aran, segons ha explicat la secretària de la cooperativa, Mònica Pont. En nom del gremi, Pont ha explicat que «estem molt contents perquè tant en la subhasta de dissabte com al concurs ha vingut molta gent; creiem que ha agradat a la gent que no és del sector i això pot ajudar a acostar-lo al públic». A la fira no s'hi han fet vendes directes perquè els animals estaven tan sols per a exposició però sí contactes entre ramaders per a futures operacions.