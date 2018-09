Els Castellers de Berga fan un concurs de dibuix en la seva festa major particular

Els Castellers de Berga mantenen la voluntat de crear un bon ambient de cara al Concurs de Castells de Tarragona, on participaran el pròxim 6 d'octubre. Per això, durant les darreres setmanes i fins a la data, estan portant a terme diverses activitats que han batejat com la Festa Major dels Castellers de Berga. Avui, dimarts, per exemple, faran un concurs de dibuix. Encara aquesta setmana, divendres, es farà un correfoc, un castell de foc i un concert de Format3, mentre que la setmana del concurs el dimarts es faran jocs i el divendres un assaig especial i després cercavila fins a l'ofici de festa major.

Les activitats de la festa major dels castellers berguedans es van iniciar el divendres 14, per bé que el pregó i el xupinasso, amb un concert dels Rupits, es va fer el divendres 21.