Un centenar de visitants gaudeixen del cel i l'astronomia des de Fumanya

Gairebé un centenar de persones van ampliar coneixements, dissabte passat a la nit, sobre el cel i totes les seves particularitats, des d'un dels punts idonis del Berguedà. Concretament ho van fer a la zona de l'equipament del Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya, a Fígols, que va organitzar la sessió d'observació astronòmica. L'objectiu de l'observació, que es va haver de reprogramar –s'havia de fer el dia 1 de setembre– per la mala visibilitat prevista al cel, era descobrir el cel nocturn a través d'una activitat de lleure, en un lloc freqüentat per aficionats d'aquest camp per les seves bones condicions d'observació.

L'activitat es va iniciar quan començava a ser prou fosc, a partir de 2/4 de 10 de la nit, i va estar dirigida per la divulgadora científica Inés Dibarboure, de Blau, el planetari. L'encarregada de la visita va explicar amb deteniment, acompanyada d'un punter, les estrelles, els planetes i les constel·lacions que eren més visibles, i també les seves històries. Després, els assistents van poder utilitzar el telescopi per fer la visualització de Júpiter, Saturn, Mart i la Lluna. Això va alentir l'activitat, que es va acabar allargant fins a les 12 de la nit, però l'espera va valdre la pena, gràcies a la dedicació i les ganes que Dibarboure mostrava amb els visitants. Abans de l'activitat, a més, la gent també va poder visitar l'equipament, a partir de les 8.

La nit va ser rodona, tant per les bones condicions de visibilitat del cel com per l'afluència de participants, 92 persones. «No ens esperàvem tanta gentada», assegura la directora del Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya, Alba Boixader.

La lluna estava en fase creixent i il·luminada en més d'un 90%, de manera que va fer una nit molt clara, i la temperatura va ser agradable. L'activitat va ajudar els assistents a «reconnectar amb la natura i trobar una estona de relaxació», reflexiona la responsable. Explica que el públic assistent era essencialment berguedà, tot i que també hi havia gent de fora de la comarca, encara que els organitzadors esperaven més forasters: «Vam fer coincidir-ho amb el pont de la Mercè, per si venia gent de fora», apunta. «Era un públic familiar, que buscava fer alguna activitat diferent, a qui venia de gust fer una activitat a l'aire lliure, tot i que també hi havia algun aficionat o expert», argumenta.

«Fumanya – a uns 1.550 metres d'altitud– és molt maco de dia, però també de nit», explica la responsable. I és que no només és «maco», sinó que el cel que s'hi pot observar destaca per la transparència de l'atmosfera i la foscor, amb un horitzó molt obert que permet observar astres a molt baixa altura, segons apunta el centre. A més, tot i ser un lloc proper a Berga, les muntanyes en tapen la contaminació lumínica, fet que ajuda a aïllar la zona d'un excés de claror. «El cel de Saldes és molt bo, però el de Fígols també és molt maco», reivindica la directora. De fet, ja fa temps que diversos grups d'aficionats del país aprofiten l'espai del jaciment paleontològic per fer sessions d'observació.

El Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya valora l'activitat molt positivament, i destaca que va ser molt participativa i tothom va poder veure els planetes. «Ens demanaven quan la repetiríem», explica Boixader. Entre les activitats que regularment programa l'equipament, esperen poder-ne fer alguna altra de relacionada amb el cel, més o menys aviat, en funció de la meteorologia i dels fenòmens que hi pugui haver, com podria ser alguna pluja d'estels.

La directora de l centre recorda que sempre ofereixen propostes «en què la gent pot aprendre coses de manera divertida, amb activitats lúdiques que aportin alguna cosa interessant de sotamà».