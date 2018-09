La Farsa fa una crida als antics actors a sortir en un documental

L'Agrupació Teatral La Farsa ha fet una crida a tots els membres actuals de l'entitat o als que n'han format part en alguna etapa a participar en un documental que està preparant per commemorar el 60è aniversari.

Els responsables de l'agrupació han instat tothom qui vulgui sortir a l'audiovisual a passar pel Teatre Municipal de Berga diumenge, 30 de setembre, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, on s'enregistraran petits fragments de cada participant. En el documental hi apareixeran imatges de les obres que la companyia ha posat en escena així com entrevistes als seus protagonistes. La intenció de La Farsa és estrenar el documental el primer de novembre al Teatre Patronat de la capital berguedana.

En el marc de la celebració d'aquest 60è aniversari, els responsables de La Farsa han recordat que aquest any ja han escenificat El diari d'Anna Frank i han anunciat la pròxima posada en escena d' El foc de les ginesteres, que es podrà veure al Teatre Municipal els dies 13 i 14 d'octubre.