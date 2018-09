El Museu del Ciment analitza tècnica i art de la volta catalana

El Museu del Ciment de Castellar de n'Hug ha convocat, com a seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica (mNACTEC) la segona edició de de la jornada tècnica «La volta catalana», que té com a objectiu «potenciar i donar a conèixer el valor patrimonial d'aquesta tècnica constructiva» i, alhora, ser «un espai de reflexió entre ponents i assistents sobre la volta catalana com a cas paradigmàtic d'una tècnica tradicional vigent», segons han explicat des del Museu del Ciment.

Durant la jornada, que se celebrarà divendres i dissabte a partir de primera hora del matí, s'hi analitzaran qüestions com ara els orígens de la volta catalana i la tècnica arquitectònica que la sustenta, els materials que s'utilitzen per construir-la, les particularitats estructurals i les tècniques de construcció, restauració i reparació. En la jornada hi participaran doctors en història de l'art i arquitectes. Dissabte es farà un taller pràctic de voltes de maó pla.

El Museu del Ciment Asland és emplaçat a l'antiga fàbrica del paratge del Clot del Moro, construïda entre els anys 1901 i 1904 amb pedra calcària de la zona.