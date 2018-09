El sobiranisme convoca un Sopar Groc solidari per la vigília del Pilar

Entitats sobiranistes, partits polítics i associacions afins al procés del Berguedà han convocat per al vespre de l'onze d'octubre, la vigília de la festivitat del Pilar, un Sopar Groc solidari per a 400 persones. La recaptació de l'acte es destinarà íntegrament a la caixa de solidaritat per pagar despeses dels presos polítics i exiliats a causa l'envestida judicial i policial de l'Estat.

Una comissió organitzadora amb representació d'Òmnium Cultural, l'ANC, PDeCAT, ERC, la CUP així com alguns CDR de la comarca van presentar ahir al Pavelló de Suècia de Berga l'àpat solidari, que se celebrarà a Cercs i que ja ha posat els tiquets a la venda. Si bé el nombre d'assistents s'ha limitat a 400, l'organització també ha posat a disposició de qui hi vulgui col·laborar un cobert zero a 15 euros. El preu dels tiquets és de 25 euros i de 15 per als menors.

En l'acte hi prendran part, a través de vídeo, polítics com el conseller de Salut a l'exili, Toni Comín, i també hi assistiran familiars d'empresonats com les parelles de Jordi Cuixart, Meritxell Serret, la mare d'Anna Gabriel i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. L'organització del Sopar Groc també ha tingut la col·laboració desinteressada d'una quinzena de restaurants que configuraran un menú que, segons han explicat els organitzadors, ja de per si justificarà el preu de l'àpat. Igualment, s'han abocat en l'organització Colònies Borredà i els monitors d'escoltes de Berga i de Gironella, els quals ajudaran a servir els plats.