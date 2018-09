La Berga Bolet busca consolidar-se farcint l'octubre d'activitats en la cinquena edició

La Berga Bolet arriba amb força a la seva 5a edició, amb la voluntat que l'activitat i la participació del públic vagi més enllà del concurs de tapes i els actes centrals. Per això, al llarg del mes es faran diverses activitats de divulgació, gastronòmiques, culturals i d'oci entorn del bolet, amb el carrer Major com a eix principal, buscant recuperar la bona participació que ha tingut cada any - fins i tot el passat, a la vigília de l'1 d'octubre. Els actes principals es faran el 5 i 6 d'octubre, i en general s'hi inclouen activitats com el concurs de tapes, jornades micològiques, el bosc de bolets, fira, tallers variats, jocs tradicionals, activitats culturals i artístiques, showcooking i actuacions musicals. L'oferta és organitzada per Berga Comercial, amb coordinació amb diverses entitats i institucions locals, i la presència de 40 associats, entre els quals uns 25 restauradors.

Enguany, amb voluntat de dotar de contingut històric i participatiu l'oferta, els aparadors d'Art Major inclouen plafons amb text i imatges, sobre els episodis més destacats de la història de la Penya Boletaire, des de la creació, el 1956, fins a l'actualitat. Els suports, elaborats fa 10 anys –gràcies a la cessió del fons de la Penya a l'Arxiu Comarcal del Berguedà– s'han actualitzat i també s'han adaptat en un llibret, «perquè la gent s'ho pugui emportar a casa», va explicar l'arxiver municipal, Xavier Pedrals, en la presentació. «Així visualitzem i rendibilitzem la feina feta», va argumentar.

Amb voluntat d'interactuar amb els visitants, s'han editat fullets perquè la gent recorri el car-rer Major buscant respostes per al concurs Què en saps de la Penya?, entre els participants del qual se sortejarà una càmera de fotos. La rifa es farà abans de l'encesa de la falla, el 28 d'octubre, el mateix dia que se celebra el Concurs de Boletaires de Berga, enguany endarrerit definitivament per un «tema estratègic de cara als pròxims anys», segons va dir el president de la Penya, Ramon Minoves.

D'altra banda, els establiments del carrer Major adherits a Berga Comercial lluiran una fotografia representativa de la Festa dels Bolets, des dels seus inicis, en sintonia amb l'any Deseuras, buscant que el carrer s'acosti a un museu de les obres.

L'oferta de l'edició actual presenta activitats com la conferència del científic ambiental Martí Boada, «un home de país i de la terra que ens farà estimar el món dels bolets», segons Minoves. Precisament, El món dels bolets és el títol de l'acte, que es farà el dia 5 al Casal Cívic i servirà, alhora, per fer un reconeixement als darrers presidents de la Penya Boletaire, Lluís Gonfaus i Jesús Perarnau, i també a un dels cofundadors de la Societat Catalana de Micologia, Agustí Ferrer Morros, que vol ser «simpàtic, interessant i amb un punt científic», va explicar el president actual de la Penya. A partir d'aquest dia, s'hi podrà visitar l'exposició Falles del Concurs de Bolets, un resum visual de la tradició.

Les activitats destacades de divendres –l'any passat alterades per la prèvia de l'1 d'octubre– completen la programació a la plaça del Forn, amb l'enfilada de carn que farà la Penya Boletaire, amenitzada amb la música i el servei del Kóm Intramuralla i el concurs Berga o Barbàrie, a càrrec d'Albert Cols. El dia 5 també es farà el bosc de bolets, on més de 250 escolars que descobriran aspectes de la micologia, els bolets, la flora i el reciclatge de residus. Dissabte, a més del concurs de tapes, també es farà un showcooking a la plaça Maragall i un taller de cuinetes a la plaça de les Fonts.

Berga Comercial va agafar el relleu a l'Ajuntament quan aquest va deixar les regnes de la iniciativa. Tot i això, el consistori no se'n vol desentendre i hi segueix participant, enguany amb l'aportació de 14.000 euros, per «garantir-ne el funcionament». «Canviar el format va ser un encert», va assegurar el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera, que va apuntar que ara és més atractiu i diferent de l'antic format de fira. Considera que el format està «consolidat» i que té «molt camp per córrer». El consistori també celebra la iniciativa Art Major, que «segueix en expansió».