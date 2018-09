La CUP no presentarà candidat per rellevar Venturós i proposa tenir alcalde en funcions

La CUP de Berga té la intenció de mantenir un govern provisional sense alcalde nomenat fins a les properes eleccions municipals, el 26 de maig del 2019. Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, condemnada per mantenir la bandera estelada al balcó de l'Ajuntament en període electoral, ha retirat el recurs que havia presentat contra aquesta sentència (tal i com ja havia anunciat que faria). Per tant, ara espera que en els propers dies s'executi la resolució judicial per tal de complir els sis mesos d'inhabilitació proposats pel jutge abans no s'arribi al final del termini per presentar candidatura a les properes municipals. L'alcaldessa, jurídicament quedarà a partir d'aquest moment fora del ple, tot i que políticament la CUP diu que la mantindrà com a presidenta de la corporació, però aquest serà un càrrec de caràcter merament polític, sense firma a l'Ajuntament.

La situació de Berga és inèdita per la voluntat de la CUP de fer públic que manté la seva fidelitat a Montse Venturós, que era el seu cap de llista a les eleccions municipals i és l'actual presidenta de la corporació. Inèdita no perquè abans no s'hagi inhabilitat alcaldes i regidors, sinó perquè els cupaires volen mantenir un govern amb Venturós en el treball del dia a dia i en el lideratge polític, però sense Venturós en tot allò que faci referència a qüestions oficials.

La proposta de la CUP, que hauria de comptar amb el compromís de PDeCAT i ERC, passaria perquè després de la inhabilitació de Venturós es convoqués un ple d'investidura en el què no es proposaria cap nom per part d'aquestes tres formacions. La tria del nou alcalde precisa que hi hagi una majoria absoluta, en primer volta, o simple, en segona, però sempre una majoria. Si CUP (6), PDeCAT (6) i ERC (3) s'abstinguessin farien inviable l'elecció de cap altre candidat per votació, perquè PSC (1) i ICV (1) regidor sumen, només 2 vots dels 17 de la corporació.

A la CUP, donades les circumstàncies, li aniria bé arribar en una situació de provisionalitat fins a les eleccions. Per explicar-ho de manera planera, Montserrat Venturós deia: "farem com quan l'alcaldessa està de vacances", que vol dir que les seves funcions legals les assumiria el regidor primer tinent d'alcalde, Oriol Camps. El segon és actualment Francesc Ribera. Hi ha, però, més possibilitats obertes tot i l'hipotètic acord amb PDeCAT i ERC.

Perquè, Berga, de fet, tindria un buit legal en no tenir nomenada la figura de l'alcalde o alcaldessa, que tot l'ordenament de l'administració pública marca que hi ha de ser. Aleshores es podria produir un nomenament extern, que podria venir d'Administració Local de la Generalitat, o bé l'adjudicació d'un candidat, el següent de la llista més votada (la CUP) per part de la Junta electoral provincial. S'obriren només possibilitat que no han estat explorades en l'administració municipal fins ara.

La CUP nacional ha assumit el cas de Berga com un exemple del país per garantir "la voluntat dels electors" per damunt d'"un Estat repressor, que persegueix càrrecs públics", en paraules de Venturós. Considera que la política estatal és hereva del model polític que es va instaurar a Espanya el 1978, en els inicis del període democràtic que seguia els 40 anys de dictadura franquista en l'anomenada "transició". Venturós ha assegurat que en el seu cas no pot acceptar com a vàlida la via judicial. "Hem retirat el recurs, perquè volem que els representants polítics els triem nosaltres i no un jutge, ni l'estat". Per Venturós la sentència que haurà de complir legalment, i que desacatarà políticament, és una decició "política i no pas jurídica".