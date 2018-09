L'alcalde de Guardiola presidirà el Consell Comarcal del Berguedà

L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, ha estat designat pel Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà per ser el nou president de l'ens comarcal en substitució de David Font, que és ara director de l'Agència Catalana de Turisme. Una votació en el pròxim plenari haurà de ratificar ara aquesta decisió. Lara, que ja ocupava la cartera d'Atenció a les Persones al Consell, s'ha acabat imposat en el debat intern a d'altres polítics el nom dels quals es tenia en compte com ara el conseller comarcal de Territori, Xavier Francàs, i la consellera de Salut i Cutlura, Anna Maria Serra. David Font es manté com a alcalde de Gironella.