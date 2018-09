La cúpula del Consell Comarcal designa Josep Lara com a president

L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, ha estat designat pel Consell de Presidència del Consell Comarcal del Berguedà per ser el nou president de l'ens en substitució de David Font, que ara és director de l'Agència Catalana de Turisme, com ja va avançar Regió7. Una votació en el pròxim ple ha de ratificar aquesta decisió.

Josep Lara, que ja ocupa la cartera d'Atenció a les Persones al Consell Comarcal, s'ha acabat imposat en el debat intern a d'altres polítics el nom dels quals es tenia en compte per al càrrec com ara el conseller comarcal de Territori, Xavier Francàs, i la consellera de Salut i Cultura, Anna Maria Serra. Lara ha volgut ser caut pel que fa al seu nomenament i, si bé no ha desmentit que el consell de presidència de l'òrgan comarcal l'hagi triat, ha preferit esperar-se: «Primer hi ha d'haver un ple d'investidura. Si arriba el moment m'ho agafaré amb il·lusió, però de moment no hi ha res ferm, per tant, seria precipitat per la meva part dir res ara». Lara ha argumentat que en els pròxims dies «tinc pendent de parlar amb altres membres del Consell que no formen part del consell de presidència però sí que formen part del ple del Consell. És un treball que s'ha de fer encara i que vull fer aquests últims dies de la setmana».

Per la seva banda, David Font es manté com a alcalde de Gironella, de manera que compaginarà el càrrec municipal amb la màxima responsabilitat en l'àrea de Turisme de la Generalitat.