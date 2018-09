ERC rellevarà Ermínia Altarriba com a cap del grup municipal de l'Ajuntament de Berga

Ermínia Altarriba, cap del grup municipal d'ERC a Berga, deixarà de ser regidora de l'Ajuntament de Berga, segons ha pogut confirmar Regió7. La decisió del relleu com a regidora es va prendre aquest dijous a la nit en una reunió de la formació a Berga. El seu adéu ha de permetre que Ramon Camps, el proper cap de llista de la formació a la capital berguedana, pugui ser regidor en el grup republicà. En les properes hores s'ha de decidir quin és el futur d'Aleix Camprubí, número 5 i primera persona que hauria de substituir Altarriba, i Queralt Fernández, que era la número 6 de la llista i precedia Camps, número 7.

L'adéu d'Altarriba té el seu origen en la decisió de la militància republicana de buscar un nou candidat per liderar el projecte de cara a les properes eleccions municipals (26 de maig del 2019). A la cap del grup municipal li va doldre una inesperada pèdua de confiança de l'assemblea de militants. Però unes primàries internes celebrades el passat més de juliol entre els republicans de Berga va establir un nou lideratge a través de la figura de Ramon Camps, fill de l'exalcalde socialista del mateix nom. La victòria de Camps va ser clara (54,5% dels vots), però també va deixar palès que Altarriba tenia un suport important. En l'entorn d'Altarriba es considera que una de les causes de l'adéu de la cap del grup és el seu disgust per la pèrdua de confiança de la militància d'ERC.

La fins ara cap del grup municipal té previst anunciar el relleu en el grup muncipal a mitjans de la propera setmana, i podria fer efectiva la renúncia entre dilluns o dimarts. ERC no va aclarir ahir com farà el relleu d'Altarriba i quin regidor ocuparà el seu càrrec. Perquè Camps pugui ser regidor cal que o bé dos membres de la llista, Aleix Camprubí (5) i Queralt Fernández (6) no accedeix a l'acta de regidor, o bé que només hi hagi una renúncia i es produeixi una segona dimissió del grup actual, en aquest cas seria Jordi Pujals, amb qui Altarriba té una relació personal d'amistat.

A mig mandat, ERC va haver de refer el grup, ja que Jaume Giménez, que s'havia presentat número dos, va deixar l'acta de regidor, i el seu lloc el va ocupar Maria Dolors Tous (4). El grup que liderava Altarriba provenia del PSC, com el mateix Ramon Camps. Descontents amb la deriva del partit a nivell nacional allunyant-se dels moviments més sobiranistes, Altarriba, Pujals i Camps van iniciar un moviment local que finalment va trobar empara en el grup que liderava Ernest Maragall, que ja s'havia apropat a l'òrbita republicana abans de les darreres eleccions. Altarriba i el seu grup van trobar ERC en plena descomposició, després que el 2011 es quedés sense representació a l'Ajuntament. Part de la militància no estava d'acord amb l'arribada de tres exsocialistes per governar la formació, però l'acord d'ERC amb Maragall va fer que la direcció nacional d'ERC imposés la solució.