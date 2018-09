«Hem demanat que ens tinguin informats en comissió informativa i no ho fan»

PDeCAT i ERC mantindran l'acord que tenen amb la CUP per tal de no aprofitar l'adeu forçat de l'alcaldessa Venturós per fer un canvi de color en els gestors polítics de Berga. Però aquest suport, el compromís que tenen amb la causa que portarà Venturós a haver de deixar l'Ajuntament, no vol dir que no siguin crítics. Tant PDeCAT com ERC asseguren que ningú del govern de Berga s'ha posat en contacte amb ells per mantenir una reunió formal sobre aquesta qüestió.

El portaveu del PDeCAT, Ramon Minoves, explica que hi ha relacions informals, que saben del procés judicial per converses amb regidors no oficials, però reclama que aquest sigui un tema que es tracti en una comissió informativa i que prenguin nota del que es diu el secretari municipal o el funcionari que el substitueixi. Minoves lamenta que aquesta situació no sigui única només d'aquest procés, sinó «que sigui la tònica habitual del govern de la CUP». I també considera que la situació que es produeix a l'Ajuntament de Berga s'hauria d'explicar en un acte oficial de l'Ajuntament de Berga i no pas en un acte de la CUP amb un faristol al mig de la plaça de Sant Pere.

Aquesta trobada informal a la qual feia referència Minoves va tenir lloc dimecres. Ahir, qui va parlar amb Montse Venturós va ser Ermínia Altarriba, la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Berga. Altarriba fa la mateixa queixa de manca de diàleg amb els cupaires. Els republicans, ahir a la nit es reunien justament per analitzar la situació que es pot produir en breu a l'Ajuntament de Berga a partir de l'ordre d'inhabilitació.

Al mateix temps, Altarriba ha demanat informació als serveis jurídics municipals i a la seva formació sobre quins són els passos a fer en les properes decisions que han de prendre. La figura de l'alcalde en funcions seria també el model desitjat pels republicans.